Rusia, ante la amenaza de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por los casos de dopaje

La Agencia Mundial Antidopaje recomienda una sanción de cuatro años

La RUSADA habría manipulado los datos ofrecidos entre 2012 y 2015

De hacerse oficial esta multa también peligraría la Eurocopa 2020

Foto: Reuters.

El Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha recomendado que Rusia sea sancionada sin participar durante cuatro años en eventos internacionales, lo que incluiría su ausencia de Juegos Olímpicos y Mundiales (además de la Eurocopa 2020), por la manipulación de datos de análisis antidopaje de un laboratorio de Moscú, ha confirmado este lunes el organismo.

Las recomendaciones anunciadas este lunes, recogidas en un informe de 26 páginas, se presentarán el próximo 9 de diciembre en París en el Comité Ejecutivo, que tomará la decisión definitiva. En dicho escrito, el comité independiente determina que la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) incumplió las normas antidopaje, y que los datos de 2012 a 2015 del laboratorio de Moscú proporcionados a los expertos de la AMA a principios de año no eran "auténticos" y resultaban "incompletos", y que se les hicieron "algunos cambios".

Entre las principales sanciones propuestas, todas para un período de cuatro años, está que Rusia no pueda participar como país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano en Tokio 2020 y de invierno en Pekín 2022, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Mundiales o en "cualquier otro evento organizado por una organización de eventos mayores", lo que podría incluir la Eurocopa 2020.

Además, no puede ser sede de ningún gran evento ni optar a acogerlo en el futuro durante ese tiempo -como para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032-, y que si ya se ha designado debe resignarse dicho evento a otro país.

Aunque la bandera de Rusia no se podría izar en ninguna de esas citas, los deportistas rusos sí podrían participar, bajo bandera olímpica como neutrales, en los eventos internacionales si son capaces de demostrar "que no están implicados de ninguna manera" en prácticas de dopaje, es decir, si sus nombres no salen en el Informe McLaren, en posibles manipulaciones de pruebas ni en resultados positivos en análisis.

Además, el CRC exige que la RUSADA pague todos los costes de la AMA desde enero de 2019 como consecuencia de la investigación de las irregularidades en el laboratorio de Moscú y que se le imponga una multa del 10% de sus ingresos de 2019 o de 100.000 dólares -90.800 euros-, la cantidad que resulte de menor cuantía.

Sin embargo, reconoce que la RUSADA está trabajando "productivamente en cooperación con otras organizaciones antidopaje, incluso en investigaciones dentro de Rusia", por lo que no recomienda "ninguna supervisión especial o toma de control de las actividades antidopaje" del organismo durante esos cuatro años.