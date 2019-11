Robert Moreno contesta a Luis Enrique: "Nunca me quedó claro por qué no me quiso con él"

El técnico deja claro que "si yo no sigo, él ahora no sería seleccionador"

Todo se dinamitó tras una reunión donde Luis le dijo que no contaba con él

Una oferta de la Premier a Luis Enrique sería el motivo del desencuentro

Foto: EFE.

Un día después de que Luis Enrique fuese presentado como nuevo seleccionador y diese su versión sobre lo ocurrido en las últimas dos semanas entorno al banquillo de la Selección, el antiguo dueño de ese cargo Robert Moreno ha querido zanjar el capítulo con su respuesta al que fuese su compañero. "Nunca me quedó claro por qué no me quiso con él, pero no quiero reproches y le agradezco todo el tiempo pasado", ha sentenciado el catalán para cerrar un capítulo de su carrera profesional y lanzarse a nuevos retos. Cronología de ocho meses de sobresaltos.

En un comunicado, sin preguntas, en el hotel Claris de Barcelona, Robert Moreno ha respondido a la acusación de "desleal" y persona con "una ambición desmedida" que Luis Enrique le describió en su regreso al frente de la selección española de fútbol y, como hiciese el asturiano, ha relatado su versión de los hechos.

"Es un momento desagradable para mí. No quiero faltar a lo que puse en el comunicado y si entrase en una rueda de prensa haría reproches que dije que no los iba a hacer", ha comenzado Robert Moreno su discurso para evitar que los medios de comunicación le sacasen descripciones hacia Luis Enrique que el ahora seleccionador sí deslizó en su presentación de una forma "injusta".

El permiso para unirse a Unzúe y el reencuentro en la Selección

Tras este breve arranque, el técnico catalán ha presentado los hechos del puzzle "agradeciendo a Luis los nueve años juntos como profesionales, al staff y a los jugadores, que se despidieron en privado". Desde sus inicios "con humildad y esfuerzo", hasta el primer encuentro con Luis Enrique en el Barcelona B, desde donde se fueron a Roma, primero, Vigo, después, y al primer equipo del Barcelona, finalmente. Todos ellos, "con sus respectivas esperas, siempre a Luis".

Pero tras la aventura en el Barça, Robert ha contado que Luis Enrique le dijo tanto a él como al resto del staff que "no volvía a entrenar y por lo tanto si les salía otro proyecto, podían irse por su cuenta". Sin embargo y ante la llamada del Celta con Juan Carlos Unzué, Moreno ha relatado que "pidieron permiso a Luis" y este se lo concedió para emprender una aventura en solitario.

"Si yo no hubiese asumido el puesto él ahora no estaría aquí"

Pero de nuevo sus caminos se juntaron y fue ya en la Selección. Ahí, ha saltado hasta el 19 de junio, cuando Luis Enrique renunció por sus problemas personales. "Rubiales nos reunió a mí y a mi staff para decirnos que iba a ser el seleccionador y que iba a firmar un contrato hasta final de la Eurocopa. No dije que sí, pedí permiso a Luis y firmé", ha detallado el exseleccionador quien luego ha deslizado su gran achaque contra su antiguo compañero pues "todos sabíamos que si él volvía sería con nosotros, ya que no se le escapa a nadie que si yo no hubiese seguido ahora él no estaría, habría otro seleccionador".

Ya al mando de España, Robert Moreno ha contado que "antes del famoso 12 de septiembre, yo tuve otro encuentro con Luis y me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que se sentía orgulloso de mí". Sin embargo, tras la concentración y los dos respectivos encuentros del parón, una semana después se volvieron a reunir a petición del catalán para "transmitirle un apoyo en los duros momentos".

La reunión de septiembre y la 'oferta de la Premier'

Una reunión que dinamitó todo, pues ahí Moreno ha detallado que contó que si el asturiano volvía daría un paso atrás, como hizo en rueda de prensa, pero se encontró con la respuesta más dura. "Luis me dijo que le parecía perfecto, pero que ya no contaba conmigo. Me quedé en shock, me fui y se lo comenté al staff. Estuvimos diez días destrozado preguntándonos qué había hecho yo mal para que no contase conmigo y tuvimos la intención de llamarle, para saber el motivo, pero no lo hicimos por los momentos que estaba pasando".

Aquí, aunque Robert Moreno no lo ha deslizado, según As, Luis Enrique recibió una oferta de un club de la Premier League y visto esto entendió que ya no podía contar con el catalán en su equipo, puesto que este deseaba llevar a la Selección a la Eurocopa. El gran detonante que se juntó a medidas menores como dar entrevistas a la prensa y mantener en la portería a Kepa, algo que nunca compartió el técnico asturiano.

Pero volviendo al comunicado, Moreno ha contado que ya pasados los días fue por los medios cuando se enteró que "Luis quería volver", algo que "fue muy duro para mí". La Selección ya se había clasificado para la Eurocopa, pero ante esa situación de regreso, el catalán ha contado que "volví a ser fiel y, cómo explicaron Rubiales y Molina, envío un mensaje pactando la salida porque él (por Luis) no contaba conmigo".

"A día de hoy soy sincero y no sé el motivo de que Luis no me quiera con él. Me etiquetó con dos cosas muy feas y que he demostrado no ser. Ayer tampoco me quedó claro, no vi la rueda de prensa pero me la han contado", ha finiquitado el ya exseleccionador antes de desear "una victoria en la Eurocopa" y comenzar un camino en solitario para el que ya tiene "muchas ganas de dirigir a un equipo".