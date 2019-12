El Barcelona más artístico pulveriza al Mallorca con un nuevo 'hat-trick' de Leo Messi

Cuarta victoria consecutiva de los de Valverde en LaLiga

Luis Suárez marcó el 4-1 y dejó un gol para el recuerdo

Leo Messi ya es el máximo goleador del campeonato

Imagen: EFE

El Fútbol Club Barcelona ha conseguido este sábado los tres puntos tras golear al Real Mallorca por 5-2 en el encuentro disputado en el Camp Nou correspondiente a la jornada dieciséis de LaLiga Santander. Messi, con un 'hat-trick', Griezmann y Luis Suárez fueron los autores de los goles de los de Valverde. Por parte visitante, Budimir por partida doble.

El equipo blaugrana no encontró rival y desde el primer instante se fue a por el partido. Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron una oda al fútbol, con una exhibición a la que el Mallorca solo le quedó aplaudir al Barcelona más artístico de lo que va de temporada.

A los siete ya mandaban los culés gracias a un gran gol de Griezmann, que picó el cuero ante la salida de Reina en una jugada que salió de las botas de Ter Stegen. El portero alemán sumaba su segunda asistencia del curso. Diez minutos después fue el turno de Messi, con un golpeo exquisito que se coló por la escuadra.

El Barça asfixiaba a su rival con una presión altísima y al equipo bermellón no le duraba un segundo la pelota a pesar de los buenos detalles de Take Kubo. Aún así, en su jugada de mayor posesión logró lo más difícil, recortar distancias en un disparo de Budimir que tocó en Lenglet y despistó a Ter Stegen.

Poco le duró la alegría a los de Vicente Moreno, ya que solo seis minutos después Messi se sacó otro zurdazo ajustado al palo largo de Reina. La locura llegó al Camp Nou en el 43' con una jugada elaborada que culminó Suárez con un taconazo potente que superó por alto al portero rival. Un gol que dará la vuelta al mundo por su complejidad.

Tras el descanso, el Barça bajó varias marchas y aún así tuvo varias oportunidades para marcar el quinto, pero fue el Mallorca, por medio de Budimir, el que acortó distancias en un cabezazo permitido por la fragilidad defensiva entre Piqué y Ter Stegen. Tuvo el tercero el club balear en un disparo de Cucho que despejó el portero alemán.

Luis Suárez y Leo Messi siguieron generando ocasiones de gol, pero no lograban finalizar y todas sus acometidas fueron repelidas por Reina. Al final, en el minuto 80, la insistencia tuvo premio y tras una dejada de cara del uruguayo el argentino anotó el quinto y tercero en su cuenta particular. Nueva exhibición del '10', que no puede celebrar mejor su sexto Balón de Oro.

FICHA TÉCNICA

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong (Vidal, min.64), Rakitic (Aleñá, min.72); Messi, Suárez y Griezmann (Carles Pérez, min.85).

RCD MALLORCA: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Gámez; Baba (Señé, min.71), Febas, Salva Sevilla ('Cucho' Hernández, min.59); Dani Rodríguez, Kubo y Budimir (Abdon, min.85).

--GOLES:

1 - 0, min.7, Griezmann.

2 - 0, min.17, Messi.

2 - 1, min.35, Budimir.

3 - 1, min.41, Messi.

4 - 1, min.43, Luis Suárez.

4 - 2, min.64, Budimir.

5 - 2, min.83, Messi.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz). Amonestó a Sergi Roberto (min.8), Piqué (min.67) y Vidal (min.79) por parte del Barça.

--ESTADIO: Camp Nou.