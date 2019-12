Una buena defensa y el acierto de Rodrigo meten al Valencia en octavos de la Champions

Los valencianistas vuelven a octavos de la Champions siete años después

El Valencia termina primero de grupo y evita a los 'cocos' de la competición

Los jugadores del Valencia celebran el tanto de Rodrigo. Imagen: EFE

El Valencia ya está entre los dieciséis mejores equipos de la Champions League. Y lo ha conseguido con total merecimiento tras ganar en casa de uno de los 'gallitos' de la competición, como es el Ajax que tan buenas sensaciones dejó la temporada pasada. Los de Celades tiraron de casta, sufrimiento y compromiso para volver a los octavos de final siete años después. Y todo gracias a una defensa impecable y un gol de Rodrigo Moreno en la primera parte.

Los de Celades saltaron al Amsterdam Arena con la obligación de igualar el resultado del Chelsea ante el Lille. Eso significaba, en un alto porcentaje, conseguir los tres puntos frente al Ajax. Y así fue. Y además, siendo superior en la mayoría de las facetas del juego ante un equipo hecho para dominar a través del balón y generador de ocasiones gracias a la calidad en zona de tres cuartos de jugadores de la talla de Ziyech, Van de Beek o Tadic.

Después de unos primeros minutos de tanteo, los dos equipos dejaron claras sus intenciones: el Ajax buscando la posesión y el juego directo; y el Valencia esperando atrás para salir a la contra con la velocidad de Rodrigo, Gameiro y Ferrán. A los chés les costaba sacar limpio el balón desde atrás por culpa de la presión de los 'ajacied'. El centro del campo no existía, Parejo no lograba conectar con la gente de arriba y, por si fuera poco, Ziyech fue poco a poco cogiendo el mando de las operaciones.

Por suerte, el Valencia encontró el gol rápido (minuto 23) en una jugada trenzada que nació desde la izquierda y acabó en la derecha, donde Ferrán levantó la cabeza para asistir a Rodrigo que, con la colaboración en la marca de Veltman, controló y batió por alto a Onana. El gol dio tranquilidad a los de Celades, que cada vez que pasaban los minutos se fueron encontrando cada vez más cómodos sin el balón. La defensa era toda una garantía con Gabriel, Diakhaby, Gayá, Wass, Coquelin y Parejo multiplicándose por todas partes.

Antes del descanso pudo igualar el Ajax y un minuto después marcar el segundo el Valencia. Primero fue Gayá el que, casi bajo palos, evitó el disparo de Van de Beek. Y segundo Onana, que desbarató un jugadón valencianista que finalizó Rodrigo con un recorte previo que dejó sentado a su par. Con todo esto, el encuentro se fue al descanso. Con un Valencia que estaba haciendo el partido que necesitaba para pasar a octavos gracias a su gran organización defensiva.

El Ajax tenía que reaccionar y Ten Hag movió sus fichas en el descanso quitando a un sancionado Álvarez para dar entrada al joven y rápido Dest, que nada más entrar probó a Jaume. Los holandeses necesitaban un gol para clasificarse y salieron decididos tras la reanudación con tres llegadas al área en menos de un minuto. Al Valencia se le empezaron a acumular desgracias con la lesión de Gameiro (sustituido en el 52 por Manu Vallejo) y los problemas musculares de Gabriel.

Rodrigo volvió a crear peligro con un disparo lejano que se marchó rozando la escuadra. A partir de ahí, el Valencia cambió el plan y retrasó varios metros su línea defensiva para apostarlo todo a no encajar. El Ajax seguía sin disparar entre los tres palos y todos sus disparos eran repelidos por el muro que fue agrandándose con el paso del tiempo. Su apuesta fue perdiendo peso en ataque y el equipo de Celades perdió toda opción en las contras. No había otra.

De un desquiciado Ajax a un Jaume salvador

Pasaba el minuto 65 y el equipo holandés fue cada vez llegando con más peligro al área de Jaume. Ziyech tuvo la más clara con un remate desde dentro del área que se fue desviado, y un minuto después fue Lang con disparo de chilena que no cogió puerta. El Valencia no salía de su área y el Ajax seguía comprando papeletas para el gol. Era un trabajo de resistencia al que este equipo no estaba acostumbrado, aunque en el recuerdo quedaba la victoria por el mismo resultado en Stamford Bridge.

Los minutos llegaban a su fin y el Ajax fue perdiendo los papeles y cayendo en las trampas del Valencia, que cualquier excusa le valía para arañar unos segundos. Al técnico holandés no le quedaba otra que jugársela con dos delanteros altos (Huntelaar y De Jong) para buscar el recurso de un cabezazo que nunca llegó porque Gabriel y Diakhaby no estaban por la labor. Fue entonces cuando apareció Jaume con dos paradas antológicas, una de ellas sobre la línea, para evitar la taquicardia de los valencianistas. Gabriel terminó expulsado y Mangala entró en los últimos segundos, siendo también importante al despejar todo centro que venía por alto.

Fin del partido y el Valencia, con Celades a la cabeza, logra un resultado de suma importancia. Y es que, en un grupo complicado con Ajax y Chelsea como primeros espadas, logra una clasificación que no se conseguía desde hace siete años, desde la 2012-2013. A falta de los encuentros de este miércoles, el equipo ché, que pasa como primero, se encontrará como posibles rivales en el sorteo del próximo lunes con: Dortmund, Lyon, Nápoles, Tottenham y Shakthar, Dinamo de Zagreb o Atalanta. Si el Atlético no pasa, el Leverkusen sería otro más a añadir a la lista.

FICHA TÉCNICA

AJAX: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico (De Jong, min.89); Álvarez (Dest, min.46), Lisandro, Van de Beek; Lang (Huntelaar, min.70), Ziyech y Tadic.

VALENCIA: Doménech; Gayà, Diahhaby, Gabriel, Wass, Coquelin; Parejo, Ferran Torres (Mangala, min.94), Soler; Gameiro (Manu Vallejo, min.54) y Rodrigo.

--GOL:

0 - 1, min.24, Rodrigo.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Álvarez (min.10), Tagliafico (min.80), Onana (min.81), Van de Beek (min.83) y Tadic (min.90) en el Ajax; y a Doménech (min.79), Parejo (min.81) y Manu Vallejo (min.86) en el Valencia. Expulsó a Gabriel (min.92) con roja directa.

--ESTADIO: Johan Cruyff Arena. 53.590 espectadores.