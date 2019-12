Rodrygo y Vinicius aprovechan sus minutos con goles y el Real Madrid cierra la fase de grupos con victoria

Bayerm, Manchester City, Juventus, Liverpool o Leipzig será el rival en octavos

Casemiro y Varane fueron los únicos titulares que jugaron todos los minutos

Los jugadores del Real Madrid celebran el tanto de Rodrygo. Imagen: EFE

Lo que cambian las cosas. Tras el partido de ida del 1 de octubre ante el Brujas en el Santiago Bernabéu donde el Real Madrid puso en verdadero peligro su pase a la siguiente ronda, los de Zidane llegaron a esta cita clasificados matemáticamente y con una dinámica totalmente distinta que ahora sí permite soñar con títulos al final de la presente temporada. Lo peor es que los blancos acaban el grupo A como segundos y con unos hipotéticos rivales de mucho nivel en el sorteo de octavos de Champions que se celebrará el próximo lunes.

En un partido en el que el Real Madrid no se jugaba nada en lo deportivo (solo en el plano económico donde se ha embolsado 2,7 millones de euros por la victoria) y con dos partidos de órdago ante el Valencia y Barcelona por delante, Zinedine Zidane tiró de los menos habituales como era de esperar. De los titulares solo repitió Varane y un Casemiro que podría no estar en Mestalla pensando en el trascendental Clásico del próximo miércoles.

Los primeros cuarenta y cinco minutos del encuentro en el Jan Breydel no pasarán a la historia del fútbol. Los dos equipos no crearon demasiado peligro y priorizaron la defensa al ataque. Los de Zidane demostraron ser uno de los mejores equipos en cuanto a organización defensiva con unas transiciones que evitaban siempre las contras de los belgas. Un equipo de mucha potencia que esta vez no disfrutó de los espacios que gozaron en el encuentro del Bernabéu.

Isco era el faro del Real Madrid y cada vez que aparecía pasaban cosas. Cuando el malagueño entraba en contacto con el balón las jugadas de su equipo cobraban sentido. El '23' daba fluidez al ataque y además tuvo la mejor ocasión hasta el momento con un disparo raso que se marchó rozando el palo tras un gran desmarque previo de Vinicius que le dejó todo el espacio a su favor. Antes de la ocasión de Isco la tuvo Jovic y Tau, cuyo disparo a bocajarro provocó una gran reacción de Areola.

Tras el descanso, el encuentro cambió y mejoró el ritmo. Sobre todo del Real Madrid, más vivo y con otro aire. En el minuto 52 llegó el primer tanto gracias al acierto de Rodrygo, que anotó su cuarto tanto en Europa. El brasileño de tan solo 18 años voleó un centro de Odriozola desde la banda que hizo imposible la estirada de Mignolet. Poco le duró la alegría al equipo blanco, ya que dos minutos después empató el Brujas por medio de Vanaken. El belga la puso al palo largo y empató el duelo en uno de los pocos despistes del Madrid en defensa.

Los de Zidane eran mejores y jugaban cada vez más en campo contrario ante un equipo encerrado. Por suerte, el gol no tardó en llegar gracias al acierto de Vinicius. El brasileño, esta vez sí, definió como los ángeles utilizando el exterior de su pie derecho para batir a Mignolet. Otra vez y como ya ocurrió en el encuentro liguero ante Osasuna, los madridistas recurrían a dos de sus futbolistas con más futuro para encarrilar el encuentro.

Los últimos minutos fueron un trámite para ambos equipos. Los de Zidane cada vez controlaban mejor el juego y atrás no sufrían prácticamente peligro. Zidane aprovechó para dar entrada a Brahim, Benzema y Valverde mientras Modric sentenciaba definitivamente con un gran disparo ajustado al palo. El partido terminó y los blancos siguen manteniendo una inercia positiva que esperan culminar con tres encuentros vitales antes de cerrar el año: Valencia, Barcelona y Athletic. Y el lunes el sorteo donde uno de estos equipos será el rival en octavos: Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool o Leipzig. Que empiece lo bueno.

FICHA TÉCNICA

BRUJAS: Mignolet, Sobol, Deli, Mechele, Kossounou, Vanaken, Vormer, Balanta, Vlietinck (Katelaere, min.70), Tau (Schrijvers, min.59) y Bonaventure.

REAL MADRID: Areola; Odriozola, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Isco (Valverde, min.84); Vinicius (Brahim, min.73), Rodrygo y Jovic (Benzema, min.77).

--GOLES:

0 - 1, min.53, Rodrygo.

1 - 1, min.55, Vanaken.

1 - 2, min.64, Vinicius.

1 - 3, min.91, Modric.

--ÁRBITRO: Tobias Stieler (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Modric (min.6) y Casemiro (min.37) en el Real Madrid; y a Balanta (min.15), Kossounou (min.22) y Sobol (min.34) en el Brujas.

--ESTADIO: Jan Breydel.