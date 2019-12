Benzema rescata un punto en el último suspiro ante un Valencia enrachado

El delantero francés volvió a ser decisivo con un gol pasado el minuto 94

Los de Zidane llegan al Clásico empatados a puntos con el Barcelona

Karim Benzema y Sergio Ramos celebran el empate del Real Madrid. Imagen: EFE

Partido de locura y final de infarto en Mestalla, donde el Real Madrid rescató un valioso punto en el último segundo del encuentro ante el Valencia gracias a Karim Benzema, el jugador franquicia de los de Zinedine Zidane. Con este empate, el equipo blanco llega al Clásico de este miércoles en la misma situación que su eterno rival, que también se dejó puntos en su visita al Reale Arena.

El encuentro no defraudó y pudo irse para cualquier lado, aunque visto lo visto lo más justo hubiera sido el empate, con una parte dominada por cada equipo. Fue el Real Madrid el que impuso su ritmo en la primera mitad. Zidane, que no contó con Casemiro con la vista puesta en el Clásico, apostó finalmente por Nacho en el lateral izquierdo y salió con cuatro centrocampistas y dos atacantes.

El Real Madrid empezó el choque controlando el balón y dominando a su rival con una presión adelantada. Todos los centrocampistas blancos intercambiaban sus posiciones con mucha movilidad ante un Valencia con muchos problemas cuando disponía del balón. Los de Celades no lograban salir de su campo y se metían demasiado atrás con una línea defensiva pegada a su área y sin capacidad para salir a la contra.

Era el momento de los de Zidane, que en veinte minutos dispararon cinco veces. Valverde, Benzema por partida doble, Kroos y Modric pudieron adelantar a su equipo, pero no estuvieron del todo acertados. En cambio, la primera del Valencia llegó en el minuto 16 con un disparo centrado de Ferrán que no sorprendió a Courtois. Los de Celades no encontraban a un Parejo vigilado por los medios rivales.

Eso sí, poco a poco el Valencia fue sacudiéndose de la presión rival y Parejo fue teniendo cada vez más protagonismo. Cuando sus compañeros le encontraban cambiaba todo el juego valencianista. El Madrid fue perdiendo peso y Ferran Torres pudo adelantar a su equipo antes del descanso con su segunda oportunidad tras un cabezazo que se marchó alto por poco. Eran los mejores minutos del Valencia.

Tras el descanso, el Valencia demostró por qué vive el mejor momento de la temporada tras la clasificación para octavos de la Champions. Celades mejoró a su equipo con y sin balón y la línea defensiva se adelantó unos metros acompañada de una presión a la salida de balón del rival. A los quince minutos cambió a Ferran de posición y le emparejó con Nacho. El Madrid sufría y se replegaba en su campo.

Final de infarto

Los de Zidane no llegaban al área rival y fueron perdiendo peso. Por eso, el entrenador francés decidió pasar al 4-3-3 dando entrada a Bale y Vinicius por Isco y Rodrygo. De poco le sirvió ya que en el minuto 77 se adelantó el Valencia con gol de Carlos Soler. El canterano valencianista se encontró dentro del área un centro raso de Wass desde la derecha y no falló ante un Courtois casi batido. Mestalla enloquecía viendo a su equipo ponerse por delante en el marcador.

Zidane dio entrada a Jovic, casi a la desesperada, y el serbio marcó en el minuto 93, pero en situación de fuera de juego. Solo quedaba un minuto, pero había un córner para el Real Madrid. Ahí fue cuando subió a rematar Courtois, que aprovechando su estatura se impuso en el salto, su cabezazo lo despejó Domenech y el rechace que no despejó Garay le cayó a un Benzema que fusiló el balón a la red silenciando Mestalla y rescatando un punto a su equipo en el último instante.

FICHA TÉCNICA

VALENCIA: Jaume; Wass, Garay, Gabriel, Jaume Costa (Vallejo, min.61); Coquelin (Kondogbia, min.83), Parejo; Ferran (Diakhaby, min.90), Soler, Gayá y Rodrigo.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Valverde, Modric (Jovic, min.82), Kroos, Isco (Bale, min.69); Rodrygo (Vinicius, min.69) y Benzema.

--GOL:

1 - 0, min.78, Carlos Soler.

2 - 0, min.95, Benzema.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Soler (min.38) por parte del Valencia. Y a Carvajal (min.77) y Valverde (min.90) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Mestalla.