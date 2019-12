Real Madrid y Atlético se reparten a los 'cocos' ingleses: Valencia y Barcelona, contra Atalanta y Nápoles

Los blancos, protagonistas del regreso de Pep Guardiola a España

A los rojiblancos les cae el campeón de Europa de un lanzado Klopp

Chés y culés tuvieron mayor 'suerte' beneficiados por el factor campo

Ya se conocen los cruces de octavos de final de la Champions League. En la edición con mayor nivel de la historia, pues solo se han clasificado clubes de las cinco mejores ligas europeas, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han sido los españoles peor parados ya que se las tendrán que ver con el Manchester City de Guardiola y el Liverpool, actual campeón. Además, el Valencia se las verá con el Atalanta y el Barcelona con el Nápoles (ambos con la vuelta como local).

Había miedo a los ingleses y el sorteo de la UEFA celebrado en Nyon lo confirmó. Real Madrid y Atlético de Madrid se las tendrán que ver con los dos conjuntos que viven una particular guerra en la Premier League donde el que falla está contra las cuerdas. Manchester City y Liverpool que pondrán el morbo del doble duelo españoles contra británicos y el regreso de Guardiola y el campeón de Europa a España.

Aunque los 'sky blues' no pasan por su mejor momento de forma, el hecho de que las eliminatorias sean en febrero y marzo juegan a su favor. Para entonces, los de Guardiola podrían volver a ser la máquina ofensiva de temporadas pasadas y un rival más que complicado para el Madrid de Zidane. Un tiempo de espera del que quiere también aprovecharse el Atlético, para reforzarse y recuperar sus mejores sensaciones cuando se las tengan que ver con el ciclón que se ha convertido el cuadro 'red' que dirige Jurgen Klopp.

Por otra parte, los conjuntos italianos eran, a priori, lo más asequible para Barcelona y Valencia que iban con el factor campo a favor y así fue para confirmar también el doble duelo ante los transalpinos. El nuevo Nápoles de Gattuso y el Atalanta, que está disputando su primera Champions, serán las piedras en el camino a cuartos de final de culés y chés.

Octavo y sexto actualmente en la Serie A, sin embargo la fase de grupos fue más sencilla para los de Nápoles que pusieron contra las cuerdas al todopoderoso Liverpool. Pero en un arrebato 'made in De Lautentiis', el presidente italiano cesó después de clasificarse a Ancelotti y el equipo que espera el Barça en octavos es toda una incógnita. No así la del sorprendente Atlanta, que consiguió colarse in extremis entre los 16 mejores, y se ha convertido bajo el mando de Gasperini en un bloque sólido que deberá derribar el Valencia.

Doble duelo de británicos contra germanos

Además, los duros octavos dejan también otros dobles duelos de ingleses contra alemanes al emparejar a Chelsea con Bayern y Tottenham con Leipzig. El cruce de los de Lampard ante unos bávaros que no pasan por su mejor momento de forma se prevé muy disputado, como también el de los nuevos 'spurs' de Mourinho ante el equipo revelación de esta edición, un Leipzig que se ha colado por primera vez entre los 16 mejores con un proyecto que solo sabe que crecer.

Los últimos dos duelos dejan el regreso de Thomas Tuchel al Signal Iduna Park, para un trepidante PSG ante Dortmund, y el enfrentamiento de la Juventus, comandada por Cristiano Ronaldo, ante el Olympique de Lyon. Dos complicados choques que franceses e italianos deberán solventar, con la lección aprendida de pasadas ediciones donde equipos de menor nivel les acabaron apeando de pasar rondas.

Así quedan los cruces (el primer equipo jugará la ida de local y la vuelta como visitante):

- Borussia Dortmund - PSG (ida: 18-F / vuelta: 11-M).

- Real Madrid - Manchester City (ida: 26-F / vuelta: 17-M).

- Atalanta - Valencia (ida: 19-F / vuelta: 10-M).

- Atlético de Madrid - Liverpool (ida: 18-F / vuelta: 11-M).

- Chelsea - Bayern (ida: 25-F / vuelta: 18-M).

- Lyon - Juventus (ida: 26-F / vuelta: 17-M).

- Tottenham- Leipzig (ida: 19-F / vuelta: 10-M).

- Nápoles - Barcelona (ida: 25-F / vuelta: 18-M).