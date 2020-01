El Madrid de los medios se dispara hacia la final de la Supercopa tras arrasar al Valencia

Kroos, de gol olímpico, abrió el marcador gracias al fallo de Jaume

Isco culminó su recital con un tanto justo antes de llegar el descanso

Modric cerró la goleada de un espléndido toque con el exterior de la bota

Foto: Reuters.

El Real Madrid se ha plantado en la final de la reformada Supercopa de España después de vencer por 1-3 al Valencia. En un King Abdullad, de Yeda (Arabia Saudí), semivacío y con poco ambiente en las gradas, el cuadro de Zidane supo ponerle más ganas al encuentro y para de un gol olímpico de Kroos, un tanto de Isco, antes del descanso, y una maravilla de Modric sentenciar el pase que acortó Parejo de penalti. Atlético o Barcelona, rival de los blancos por el título que más polémica está generando.

En el lejano Oriente, donde los millones compran Supercopas y el público habitual desaparece entre las arenas del desierto, Zidane fue el mago. Ese que tantas críticas recibió durante su primer califato, de explendor en forma de Champions, y ese al que tildaron de erróneo en su regreso, ha cambiado por completo a toda una plantilla. Es impensable si no fuese por su mano que este Madrid, muerto la pasada campaña, haya mejorado tanto menos de un año después o que ese, que tanto arrolló, no marcó, sufrió y acabó rascando un empate in extremis hace un mes en Mestalla arrase por completo ahora al Valencia.

La previa, polémicas aparte, estuvo centrada en las bajas de Benzema, Bale y Hazard, pero el técnico francés supo ver, mejor que nadie, lo que pasó ante el cuadro ché en LaLiga para poblar su equipo de medios. Casemiro (el brasileño), Kroos (el alemán), Fede (el uruguayo), Modric (el croata), Isco (el español) y calidad a raudales que desde el segundo uno pasó por encima de un Valencia con parecida idea, cinco centrocampistas para suplir a Rodrigo, pero equívocas intenciones.

Kroos estuvo más despierto que nadie

La primera la tuvo el brasileño, disparo lejano y desviado mediante, la segunda un Varane lanzado, al que Jaume Domènech privó de un nuevo tanto, y a la tercera fue la vencida de algo que solo se les ocurre a los locos. Andaba el Madrid dominando toda la posesión, con el Valencia encerrado, cuando de un saque de esquina, los jugadores chés y su portero se liaron en protestar y colocarse en el área, y el alemán lanzó su órdago. Guante de seda y disparo directo a la red para convertirse en un gol olímpico de esos que rara vez se ven, con algo de ayuda de Jaume.

El 1-0 ya lo había anotado Kroos y esto desbarató por completo el plan de Celades, que en los primeros 15 minutos se dedicó a meter a su equipo atrás a la espera de una contra. Pero no contento con el primero, el Madrid siguió igual, robo de Casemiro, fondo sin fin de Valverde y toques de Kroos e Isco que eso sí no llegaban a encotrar a Jovic en la punta de lanza.

Así, para que medido el minuto 40 de partido y sin muchas más ocasiones claras y solo un intento de llegada del Valencia, en un disparo alto de Gameiro, apareciese el segundo de la noche. Jugadón del uruguayo, pase atrás hacia el croata, disparo de éste, y el rechace al español para que de placer llevar el 2-0 a la red.

Lo poco que había en las gradas coreando el "Isco, Isco" y unos segundos después, cabezazo de nuevo del '22', choque contra el palo y desde el suelo Jaume evitando el triplete antes del descanso en un disparo de Jovic. El Valencia estaba perdido, el Madrid lanzado (como hace un mes en Mestalla) y quedaba la segunda parte.

Pero esa que por entonces fue ché, ya se encargaron los de Zidane de no dejar segunda oportunidad. Mismo planteamiento el mago galo, Courtois sin apenas trabajo, Ramos y Varane colosales, Carvajal y Mendy con constante profundidad y el alemán que se acercaba al tercero de un disparo lejano.

Modric recordó al del Balón de Oro

Mientras tanto, Celades sacó a Maxi Gómez por Kondogbia para modificar por completo su sistema y evitar dar un vuelco que nunca llegaría. Pues el Madrid seguía a lo suyo, divirtiéndose con los cinco del medio, saliendo con el croata a la carrera y dejándosela atrás al uruguayo para que fusilase a Jaume pero por el lateral de la red.

No pasaría lo mismo a la siguiente, pasada la hora de partido, cuando Jovic, con más ganas que acierto, se la dio a Modric. Como si estuviese perdido en el desierto, encaró, hizo una bicicleta, levantó la cabeza y ese sutil toque de exterior que solo él tiene. El 3-0, la sentencia y la ovación pues el '10' había vuelto a ser el del Balón de Oro.

Puro recital del croata que ya con todo a favor dio paso a los cambios. Marcelo por un Mendy que es un muro atrás pero no ataca ni de lejos como el '12', James por el coreado croata y Mariano por Jovic, oportunidad desaprovechada. En el Valencia, la bandera, los últimos coletazos en la agonía, Cheryshev por un Gameiro solitario y Sobrino por Coquelin.

No le salió nada al conjunto ché, donde Parejo fue el único que se salvó de chocar una vez tras otra con esos cinco del medio, Varane y Ramos por alto o Courtois por estar donde debía estar. El premio, el que nunca nadie quiere, para el capitán valencianista en forma de penalti por mano del capitán blanco en el descuento. El del honor para terminar de cerrar una noche donde el mago de Oriente fue un Zidane que realizó un planteamiento sublime.

Lejos de casa, ante la falta de gol y sin el '9', sus manos desplegaron cinco dedos con acento brasileño, alemán, uruguayo, croata y español. Tres goles de ellos, semifinal resuelta y el Madrid que luchará por el título de la reformada Supercopa. Esa a la que entre tantas críticas algo le ayudará que equipos como el blanco se la tomen en serio. El espíritu de aquella de antaño de pretemporada pero con el momento de mitad de campaña. El cuadro merengue ya espera rival, pero el domingo está claro que hasta aquí ha venido para ganar un título.

FICHA TÉCNICA

- RESULTADO: Valencia 1-3 Real Madrid (Parejo 91') (Kroos 16', Isco 38' y Modric 65').

- VALENCIA: Jaume Domènech, Wass, Garay, Gabriel, Gayà, Kondogbia (Maxi Gómez 57'), Parejo, Coquelin (Rubén Sobrino 82'), Soler, Ferran y Gameiro (Cheryshev 69').

- REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy (Marcelo 70'), Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Modric (James 76'), Isco y Jovic (Mariano 81').

- ÁRBITRO: Gil Manzano. Mostró amarilla a Casemiro en el Real Madrid.

- ESTADIO: King Abdullah Sports City.