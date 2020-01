El Barça ofrece a Xavi Hernández el puesto de entrenador para esta temporada y dos años más

Con casi total seguridad, Valverde no continuará la próxima campaña

Todo hace indicar que Xavi no aceptará el cargo a mitad de temporada

Xavi Hernández da órdenes como entrenador del Al Sadd. Imagen: Getty

Ernesto Valverde está sentenciado. El entrenador del Fútbol Club Barcelona no continuará la próxima temporada y desde el club catalán ya se están moviendo para buscar a su sustituto, que será con casi total seguridad Xavi Hernández, actual técnico del Al Sadd.

Tal y como informó este viernes RAC1 y confirmaron Marca y As, el Barcelona, por medio de su CEO, Óscar Grau, y su secretario técnico, Eric Abidal, le habría ofrecido el puesto de Valverde a Xavi Hernández para esta presente temporada y los dos próximos años. La idea era que Xavi empezara el próximo verano, pero los últimos acontecimientos habrían precipitado esta decisión.

Si Xavi Hernández no acepta pasará a ser el candidato número uno el próximo verano. Lo que parece seguro es que Ernesto Valverde no continuará la próxima temporada y más aún después de la derrota en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

El Al Sadd ve a Xavi en el Barça pero no "hoy día"

El Al Sadd salió al paso de las noticias de una reunión este viernes del Barça con Xavi Hernández, entrenador del equipo catarí, y reconoció ser consciente de que el futuro del catalán están en el banquillo del Camp Nou pero no "hoy en día", ya que el ex del Barça está ahora centrado en su labor en Doha.

"Que Xavi se vaya al Barcelona es algo normal y esperado porque es su club y su primera casa, y volverá en el futuro. Pero hoy en día, Xavi es entrenador del Al Sadd", dijo el director del equipo, Turki Al-Ali, en un comunicado oficial en la página web del club.

"Xavi y su cuerpo técnico está centrados en el partido de mañana contra Al Rayyan. Sabemos que un club de la categoría del Barça utilizará los canales oficiales para hablar de asuntos de esta envergadura", añadió el comunicado del cuadro catarí, instando a los azulgrana a negociar de manera formal si tienen decidido prescindir de Ernesto Valverde ahora o al final de temporada.

Xavi apenas lleva unos meses como entrenador, desde el pasado mes de julio, cuando adelantó que, pese a sus ganas de volver al Barça, necesita un aprendizaje tras su retirada como jugador. "Siempre he dicho, sería un objetivo y una ilusión entrenar al Barça, pero es muy pronto, no me siento preparado. El Al Sadd es una buena oportunidad para coger experiencia", dijo en su día el de Tarrasa.