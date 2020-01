Xavi Hernández rechaza entrenar ahora mismo al Barcelona

Con casi total seguridad, Xavi dirigirá al Barcelona el próximo verano

Todo esto deja en una situación muy comprometida a Ernesto Valverde

Xavi Hernández se ha decantado por seguir como entrenador del Al Sadd hasta el próximo mes de junio, que es cuando termina su vinculación con el equipo qatarí. El excentrocampista rechaza por el momento al Barcelona, aunque en junio todo hace indicar que tomará las riendas del club.

Tal y como informan Mundo Deportivo y Sport, Xavi se inclina por ocupar el puesto de entrenador del Barcelona la próxima temporada. Las reuniones entre Óscar Grau, CEO del club, y Eric Abidal, secretario técnico, han servido para acercar posturas y analizar proyectos de futuro.

La idea del club era firmarle para ya mismo, pero los compromisos de Xavi con el Al Sadd, unidos a que todavía no es el momento más adecuado para intentar implementar su método de trabajo han terminado por aplazar esta decisión.

Todo esto deja en una situación comprometida a Ernesto Valverde, sabedor del interés de estos días del Barcelona en fichar a Xavi Hernández para ya mismo. La derrota del pasado jueves en la Supercopa ante el Atlético ha terminado con la paciencia del Barcelona.

"Es mi sueño"

El exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha rechazado dirigir al conjunto culé de inmediato porque está "centrado" en el Al Sadd, con quien disputará la final de la Crown Prince Cup tras ganar este sábado al Al-Rayyan, y confirmó las conversaciones con Eric Abidal, secretario técnico de los blaugranas.

"He hablado de muchas cosas con Abidal, es mi amigo", justificó Xavi tras rechazar el banquillo del Barça. "No puedo esconder que es mi sueño entrenar al Barcelona, lo he dicho en muchas entrevistas y todo el mundo lo sabe, pero estoy centrado en el Al Sadd", indicó el catalán en rueda de prensa.