El Real Madrid apabulla al Atlético en una gran segunda parte y consolida su liderato

El Atlético fue mejor en la primera parte y desperdició varias oportundidaes

La valentía de Zidane dio sus frutos y el Real Madrid fue muy superior en la segunda

El Madrid gana al Atlético en casa en Liga tras seis años y suma su 21º partido invicto

Benzema celebra el gol del Real Madrid en el derbi madrileño. Imagen: EFE

En el fútbol no hay nada escrito y todo está sujeto a cambios. Esto es lo que le pasó al Real Madrid, que salió al estadio Santiago Bernabéu con un once de confianza, el de la Supercopa, con cinco centrocampistas y un solo delantero, pero que luego, gracias al acierto de Zidane, mutó en su famoso 4-3-3 para superar en todas las facetas del juego a un Atlético que, no solo se despide definitivamente de LaLiga, sino que su objetivo pasa a ser el de quedar entre los cuatro primeros clasificados para seguir optando a jugar la Champions.

En una primera parte para olvidar del Real Madrid, fue el Atlético el que llevó mayor peligro a la portería rival. Tras unos minutos de dominio con el balón por parte de los de Zidane, los de Simeone, fieles a su estilo de esperar bien juntitos para salir a la contra con Morata como estilete, fueron cogiéndole el gusto al encuentro. Las primeras ocasiones fueron rojiblancas: primero con un disparo desde dentro del área de Vitolo que atrapó Courtois; segundo con un remate que se marchó rozando el palo de Saúl; y tercero con el lanzamiento al palo de Correa.

El Atlético se sentía cómodo con y sin balón, mientras que el Real Madrid acumulaba demasiados centrocampistas que impedían la profundidad y el ataque vertical. Los de Zidane no dispararon entre los tres palos en toda la primera parte y solo dispusieron de una ocasión que se fue al limbo por parte de Ramos en una jugada ensayada bien llevada a cabo por Kroos. A la media hora de encuentro Casemiro y Morata fueron protagonistas por una jugada que acabó con el delantero en el césped pidiendo penalti. En las imágenes se ve como el brasileño se entromete en la posición del delantero.

Zidane le ganó la partida a Simeone

El encuentro iba camino de otro 'cerocerismo', sobre todo viendo el planteamiento de ambos equipos, muy similar al de la ida en el Metropolitano y al de la final de la Supercopa. Pero de repente, Zidane, como los buenos entrenadores, cambió el esquema y fue valiente apostando por Vinicius y Lucas Vázquez y retirando a Isco y, sorprendentemente, a Kroos, uno de los mejores jugadores hasta el momento. Esto, unido al cambio de Morata, que estaba siendo el mejor de los suyos, por Lemar, terminó por decantar la balanza.

El Real Madrid abrió el campo y empezó a tener profundidad gracias a la entrada de Lucas y Vinicius. Valverde encontró su sitio y abarcó multitud de metros con un gran desgaste de ida y vuelta. Esto obligó al Atlético a defender con más anchura. Simeone apostó por tener superioridad en el centro del campo, pero perdió todas las opciones de contra sin Morata. En una jugada iniciada por Vinicius, éste encontró el hueco y dejó solo a Mendy, cuyo centro al corazón del área lo remató Benzema para abrir el marcador.

A partir de ahí, el Real Madrid fue dueño del juego ante un Atlético que solo podía correr detrás de la rápida circulación del rival. Los de Zidane, contagiados tras el gol con un dosis extra de energía, fueron más agresivos sin balón y siempre se llevaron las segundas jugadas. Simeone lo intentó con la entrada del debutante Carrasco, pero el belga se sintió muy solo en el ataque. Después rectificó con la entrada de Camello, delantero del filial, que nunca llevó peligro y casi ni tocó balón.

Los últimos diez minutos el Real Madrid se juntó unos metros más atrás con el objetivo de robar y salir a la contra. El Atlético ya no daba para más y no llegó a inquietar a un seguro Courtois. Otra vez la defensa de Zidane estuvo imperial y volvió a dejar la portería a cero. Fin del partido y con esta victoria el conjunto blanco suma su 21º encuentro seguido sin perder y consolida su liderato dejando además a los colchoneros a trece puntos en la tabla.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos (Vinicius, min.46), Modric, Isco (Lucas Vázquez, min.46); y Benzema.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Thomas (Camello, min.74), Saúl, Vitolo (Carrasco, min.70), Correa; y Morata (Lemar, min.49).

--GOL:

1 - 0, min.56, Benzema.

--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Simeone (min.40) por protestar, Felipe (min.66), Vrsaljko (min.80) en el Atlético; y a Mendy (min.84) y Casemiro (min.88) en el Real Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 77.223 espectadores.

--OBSERVACIONES: Se guardó un minuto de silencio por la muerte de Kobe Bryant, su hija y el resto de personas que fallecieron en el accidente que costó la vida al exjugador de los Angeles Lakers.