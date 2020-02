Beirán y Rabaseda, únicos campeones mundiales en la lista de 17 para la primera 'ventana' europea

Tyson Pérez, Rubén Guerrero y Ehigiator, grandes novedades de la primera lista

Los dos primeros encuentros de España serán ante Rumanía (fuera) y Polonia (casa)

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha anunciado este martes la lista de 17 jugadores convocados para la primera 'ventana' de clasificación para el Eurobasket 2021, donde Javi Beirán y Xabi Rabaseda son los únicos campeones mundiales y donde aparecen los debutantes Osas Ehigitor y Tyson Pérez.

La selección española de baloncesto abrirá su camino hacia el próximo campeonato de Europa a domicilio en Cluj Napoca, donde se medirá con Rumanía (jueves 20 de febrero, 17.00 hora española), y posteriormente en Zaragoza frente a Polonia (domingo 23, 18.00).

Igual que ocurrió en la fase de clasificación para el Mundial, Scariolo, que ha descartado su presencia en el 'All Star' de la NBA para preparar con garantías esta 'ventana', no podrá contar con jugadores de la liga estadounidense ni de la Euroliga. Así, todos los convocados pertenecen a clubes españoles que no disputan la máxima competición europea excepto Sebas Saiz, que milita en el Shibuya Sunrockers japonés.

Rabaseda, el más representado con 32 partidos en la selección, será el capitán de esta primera 'ventana' que incluye a dos jugadores que nunca han jugado con la absoluta, Osas Ehigitor (Montakit Fuenlabrada) y Tyson Pérez (Morabanc Andorra), ambos con experiencia en las categorías inferiores del equipo nacional.

Los mundialistas Beirán y Rabaseda, junto con los jugadores del Unicaja Jaime Fernández, que estuvo en la preselección final para China, y Darío Brizuela, están llamados a liderar este equipo donde también destaca la vuelta seis años después de Dani Díez, que ha disputado siete amistosos con la selección, pero que aún no ha debutado en partido oficial, al igual que los mencionados debutantes y Rubén Guerrero.

La selección iniciará su concentración el lunes 17 al mediodía en Guadalajara, en cuyo Pabellón Multiusos Aguas Vivas realizará sus tres primeros entrenamientos antes de volar el miércoles 19 rumbo a Rumanía. Tras el partido en Cluj Napoca, el equipo regresará a primera hora de la mañana del viernes y llegará al mediodía a Zaragoza, donde el domingo 23 se enfrentará a Polonia como cierre de esta primera 'ventana', según detalla la FEB.

Para esta primera concentración previa al Eurobasket, Scariolo contará con un equipo técnico formado por Luis Guil, Joaquín Prado, Jorge Lorenzo, Manolo Aller, Alberto Lorenzo (entrenadores ayudantes), Enrique Salinas, Javier Bello (preparadores físicos), Carlos Salas (médico), José Antonio Fernández, Jordan Sospedra (fisioterapeutas), Alberto Pérez (delegado) y David Ortega (utillero).

LISTA DE CONVOCADOS

BASES: Rodrigo San Miguel (Casademont Zaragoza), Carlos Alocén (Casademont Zaragoza) y Alberto Díaz (Unicaja).

EXTERIORES: Javier Beirán (Herbalife Gran Canaria), Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canaria), Darío Brizuela (Unicaja), Jaime Fernández (Unicaja), Johathan Barreiro (Casademont Zaragoza), Dani Díez (Iberostar Tenerife), Santi Yusta (Ibertostar Tenerife) y Xabi López-Arostegui (Joventut).

INTERIORES: Sebas Saiz (Shibuya Sunrockers), Víctor Arteaga (Movistar Estudiantes), Osas Ehigitor (Montakit Fuenlabrada), Rubén Guerrero (Unicaja), Nacho Llovet (Morabanc Andorra), Tyson Pérez (Morabanc Andorra).