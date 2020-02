Los Laureus 2020 premian a Messi y reconocen la trayectoria de la Federación Española de Baloncesto

El argentino gana el premio a Mejor Deportista del Año junto a Hamilton

La FEB, premio a dos décadas de triunfos en selecciones masculina y femenina

Rafa Nadal, Marc Márquez y los Toronto Raptors se quedan sin galardón

Carlos Jiménez, Marta Fernández, Sergio Scariolo, Elisa Aguilar, Amaya Valdemoro y Pepu Hernández. Foto: EFE.

El futbolista argentino del Barcelona, Leo Messi, el piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes), la gimnasta estadounidense Simone Biles y la selección sudafricana de rugby fueron algunos de los grandes triunfadores de los Premios Laureus 2020, que se entregaron este lunes en Berlín y dejaron un premio honorífico para la Federación Española de Baloncesto por su trayectoria masculina y femenina durante estos últimos 20 años.

En la categoría de 'Mejor Deportista Masculino', ni el piloto catalán Marc Márquez (Repsol Honda), campeón del mundo de MotoGP, ni el tenista balear Rafa Nadal, ganador en 2019 de Roland Garros, el US Open y la Copa Davis, pudieron conquistar la preciada estatuilla, que por primera vez en la historia de estos galardones fue compartida por Leo Messi y Lewis Hamilton, que recibieron el mismo número de votos de los miembros de la Academia.

El '10' blaugrana no acudió a Berlín y pidió "perdón" a través de un video. "Me hacía mucha ilusión poder estar por lo que significa y quiero enviar este mensaje para agradecer a la Academia por haberme entregado este reconocimiento. Es un premio muy importante y me siento especialmente honrado por ser el primero en ganarlo en un deporte de grupo", señaló el argentino.

Por su parte, Hamilton, que sí acudió a la gala, reconoció el "honor de estar rodeado junto a tantas estrellas y leyendas" y que dio las gracias a Mercedes-Benz por darle "la oportunidad" y a Laureus "por cambiar la vida a tanta gente alrededor del mundo".

"Es responsabilidad de todos usar nuestra plataforma para realmente apretar por la igualdad de género, la inclusión y asegurarnos de que estamos participando y tratando de representar dónde está el mundo hoy", añadió el de Stevenage, que en 2019 conquistó su sexto Mundial de F-1.

La ÑBA se vio superada por los Springboks, pero acabó con el Logro Extraordinario

Tampoco hubo suerte para el deporte nacional en la categoría de 'Mejor Equipo Internacional', donde aspiraba al Laureus la selección española masculina de baloncesto, campeona del mundo el año pasado, pero que fue derrotada por la selección sudafricana de rugby, campeona del mundo y que logró su segundo Laureus tras el de 2008. Los 'Springboks' también pudieron en la votación con el Liverpool, la escudería Mercedes, la selección femenina estadounidense de fútbol y Toronto Raptors.

Pero el deporte español no se fue de vacío de la capital alemana ya que la Academia de los Laureus le concedió un galardón honorífico, el Premio al Logro Extraordinario, que sólo ha sido concedido en cuatro ocasiones y como reconocimiento a su trabajo con las selecciones de todas las categorías y géneros.

Elisa Aguilar, directora de Competiciones de la FEB, fue la encargada de dar las gracias por recibir, de manos de la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser, "un premio especial". "Aquí hay mucha pasión, humildad, trabajo duro y el esfuerzo de todos los que se comprometen en hacerlo posible y que trabajan duro en la sombra para conseguir este premio. Este reconocimiento es un honor porque hay mucha gente detrás de nosotros que sigue para que el basket español continúe creciendo", indicó.

La directiva estuvo acompañada en el escenario por el seleccionador nacional Sergio Scariolo, el exseleccionador Pepu Hernández, y los exjugadores Carlos Jiménez, Amaya Valdemoro y Marta Fernández, y Pau Gasol también grabó un video de agradecimiento por este "reconocimiento al trabajo duro de todos los equipos masculinos y femeninos".

Simone Biles se lleva su tercer Laureus a los 22 años

Además, la gimnasta estadounidense Simone Biles repitió galardón respecto a 2019 y consiguió por tercera vez, tras también el de 2017, el Laureus a la 'Mejor Deportista Femenina' por delante de Shelly-Ann Fraser-Pryce, las estadounidenses Allyson Felix, Megan Rapinoe y Mikkaela Shiffrin y la japonesa Naomi Osaka. "Es genial tener mi tercer Laureus y quiero dar las gracias a mi familia y mis fans", expresó, en una conexión en directo desde su lugar de entrenamiento, la pentacampeona del mundo el año pasado.

El ganador del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal (INEOS), se llevó el premio a la 'Revelación', mientras que el de 'Reaparición' fue para la piloto alemana Sophia Flörsch, que reapareció el pasado noviembre en el GP de Macau, precisamente donde un año antes sufrió un grave accidente en la F3 que le produjo una fractura espinal.

La ucraniana Oksana Masters se llevó el galardón de 'Mejor Deportista con Discapacidad' y la 'rider' estadounidense Chloe Kim el de 'Mejor Deportista de Acción'. Además, la selección india de cricket se adjudicó el galardón que premió al 'Mejor Momento Deportivo' de estos 20 años de historia de los premios por la conquista del Mundial de 2011, y el exjugador de baloncesto alemán Dirk Nowitzki recibió el premio a la Trayectoria Deportiva, con el que se cerró una gala que también tuvo un recuerdo a la figura del fallecido Kobe Bryant, homenajeado con un minuto de aplausos.

-LISTA DE PREMIADOS DE LOS LAUREUS 2020

MEJOR DEPORTISTA MASCULINO: Leo Messi y Lewis Hamilton.

MEJOR DEPORTISTA FEMENINA: Simone Biles.

MEJOR EQUIPO: Selección sudafricana de rugby.

REVELACIÓN DEL AÑO: Egan Bernal.

REAPARICIÓN DEL AÑO: Sophia Flörsch.

MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD: Okasana Masters.

MEJOR DEPORTISTA DE ACCIÓN: Chloe Kim.

PREMIO AL LOGRO EXTRAORDINARIO: Federación Española de Baloncesto.

MEJOR MOMENTO DEPORTIVO: selección de cricket de India.

TRAYECTORIA DEPORTIVA: Dirk Nowitzki.