El siguiente paso del 'partido a partido' de Simeone

El entrenador del Atlético expresa su deseo de pensar solo en Liga

Aplaza la manera de encarar el duelo de Anfield: "Queda mucho"

El objetivo del técnico será evitar un Turín 2.0 tan solo un año después

Foto: EFE.

Incluso en la zona de prensa del Metropolitano resonaban los cánticos de los aficionados que celebraban con la plantilla del Atlético de Madrid el triunfo ajustado ante el Liverpool, vigente campeón de la Champions League. Un triunfo meritorio, pero ni mucho menos definitivo. Los de Simeone tienen ventaja de cara a la vuelta de octavos de final, pero espera Anfield, un auténtico potro de tortura. Pero el 'Cholo' no renuncia, ni con esas, a su 'partido a partido'.

La situación del Atlético es similar a la del pasado curso en Champions: en octavos, con un resultado a favor inesperado y una visita pendiente a un estadio que será harto complicada. En 2019 fue la Juventus, con un 2-0 a favor. El resultado bien lo sabe Simeone y el resto de su plantel: un 3-0 en una de las peores noches de la era del argentino en la entidad rojiblanca.

El entrenador, sin embargo, prefiere centrarse en el presente. Este 'ahora' es Villarreal, es LaLiga. "No nos detenemos a pensar tan lejos. Seguramente cuando se acerque la fecha del partido", aseguraba Simeone, que fue preguntado hasta en tres ocasiones por la dificultad que puede (y debe, en mla teoría) entrañar el particular infierno de Anfield.

"Está claro que es difícil ganar de visitante, los equipos en casa se hacen más fuertes, tienen ese punto más. ¿Qué pasará cuando nos toque jugar en Inglaterra? Queda mucho y nos ocupa absolutamente la Liga", insistía el 'Cholo', que tiene ante sí todo un reto para tratar de evitar que se repita la historia del Juventus Stadium, un K.O. ante un gigante con una versión desangelada de los suyos. Una decepción no solo por la eliminación, sino también por la manera de caer, en las antípodas del ideario del técnico.

El antídoto para ello podría estar en el despliegue de la noche en el Metropolitano, una jornada que va directa a las memorias del entrenador argentino en el equipo rojiblanco: "Hay noches que no se olvidan. Vino el mejor equipo del mundo. No pasaste, pero no pudiste ganarle porque a un partido todos tenemos opciones".

Esas opciones pasan por la intensidad demostrada a lo largo del encuentro, por una defensa que no rozó con la pasividad y que estranguló a un Liverpool que, sin espacios, se siente más incómodo.

Al margen de la planificación que se espera por parte del Atlético, el Liverpool promete una respuesta. Klopp avisó en rueda de prensa en repetidas ocasiones: "Tendrán que jugar en Anfield", "Bienvenidos a Anfield, les diremos" o "Quedan 90 minutos en Anfield" fueron algunos de los mensajes del alemán. El Liverpool advierte y el Atlético deberá aprender la lección tras el daño sufrido en Turín. Pero, hasta que la fecha llegue, el 'partido a partido' de Simeone impone volver a la normalidad.