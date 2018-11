Los problemas que esconde el ofrecimiento de Pedro Sánchez de organizar el Mundial de 2030 junto a Marruecos y Portugal

Las federaciones de España y Portugal, sin conocimiento del ofrecimiento de Sánchez

Si España no pudiera albergar el Mundial de 2030, irían a por la Eurocopa 2028

Pedro Sánchez y Mohamed VI, en su encuentro de este pasado lunes. Imagen: EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primer viaje oficial a Marruecos, ofreció al rey Mohamed VI una candidatura conjunta junto con España y Portugal para albergar el Mundial de fútbol de 2030. Sánchez se lo planteó primero al primer ministro marroquí, Saadedín Al Othmani, y después al rey, quien fue "muy receptivo" a la proposición, según confirmó el presidente. "Vamos a empezar a trabajar los tres países en la presentación de esa hipotética candidatura, que creo que sería muy competitiva y que a nosotros nos hace muchísima ilusión", dijo confiado el presidente.

Sin embargo, no todo es tan fácil como parece o como planteó este pasado lunes Pedro Sánchez. Por un lado, desde Portugal aseguran que no les ha llegado ninguna propuesta "oficial". "Es una idea incierta que nunca nos ha sido oficialmente planteada. Cuando lo sea, tendremos naturalmente que estudiarla", dijo Antonio Costa, primer ministro portugués, en una entrevista con la Agencia Efe, en la que consideró que asumir ese compromiso podría ser "provechoso", pero también "caro". En la misma línea se mostró Brandão Rodrigues, ministro de Educación luso, que afirmó que no tiene "ningún conocimiento formal de ninguna comunicación oficial relativa a una candidatura tripartita".

Algo que coincide con lo que han transmitido las federaciones de España y Portugal. Según fuentes de la RFEF, su presidente, Luis Rubiales, tampoco tenía conocimiento del ofrecimiento de Sánchez al rey Mohamed VI, según informa El País. Y en Portugal, más de lo mismo. No había constancia de que Marruecos pueda sumarse al proyecto, aunque sí habían tenido conversaciones con la federación española.

Lo que sí es 100% seguro (porque ya es oficial) es la candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay para celebrar el Mundial de 2030, una propuesta considerada importante porque ese año se conmemorará el primer centenario del primer Mundial que se celebró en 1930 en Uruguay y que ganó precisamente la selección charrúa ante la albiceleste.

¿Solo España y Portugal?

Desde la RFEF llevan tiempo sopesando la idea de tener su propio Mundial o compartirlo con Portugal, pero nunca se habló de meter en el paquete a Marruecos. La primera piedra se puso el pasado 13 de septiembre, cuando Luis Rubiales y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, propusieron al presidente Sánchez ,en una reunión celebrada en Moncloa, organizar la Copa del Mundo de 2030 o la Eurocopa de 2028.

Desde las oficinas de la RFEF se descartaba la opción de incluir a Marruecos, junto con España y Portugal, en la candidatura de 2030, tal y como desvela Iusport. Si España no lograse organizar el Mundial lucharían por la Eurocopa de 2028, en la que no estaría Marruecos al ser un país africano.

Intentos fallidos

En la federación española llevan años intentando albergar un campeonato de fútbol alto nivel, ya sea la Eurocopa o el Mundial, pero de momento se les han cerrado todas las puertas. España y Portugal presentaron su candidatura para el Mundial de 2018 que finalmente se llevó Rusia y que ha sido considerado uno de los mejores campeonatos que se recuerdan en cuanto a organización. El evento iba a mejorar en un 3% el PIB de España con unos ingresos de más de 3.800 millones, pero los rusos se impusieron en la votación final alegando que iba a presentar estadios mucho más modernos.

Algo parecido le ocurrió a Marruecos con el Mundial de 2026 que finalmente se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá. Aunque en realidad, el país africano lleva intentando sin éxito albergar un Mundial desde 1994, año en el que otra vez Estados Unidos le ganó la partida. Sus otras candidaturas fallidas fueron en 1998 (Mundial de Francia), 2006 (Mundial de Alemania) y 2010 (Sudáfrica).