El Panathinaikos de Xavi Pascual corta la racha triunfal del Barça

El equipo culé había sumado hasta entonces cinco victorias consecutivas

La escuadra de su extrenador dominaron desde el inicio del partido (76-70)

Foto: EFE.

El Barça Lassa ha perdido este miércoles en Atenas ante el Panathinaikos (76-70) en la octava jornada de la Euroliga, en un partido en el que fue lastrado por sus 25 puntos al descanso, y ha visto cortada por el equipo de Xavi Pascual la racha de cinco victorias consecutivas.

Afrontaba este duelo el Barça Lassa por encima del Panathinaikos en la tabla, pero tras perder el pulso ambos están ahora igualados a un balance de 5-3. Los blaugranas no pudieron seguir su máxima de ganar partidos a un marcador bajo, y los verdes estuvieron mucho más cómodos en un juego lento y aturdido, sin acierto en casi todo el encuentro.

Aún así, la aparición momentánea de Kyle Kuric desde la línea de triples, con tres consecutivos después de que el equipo tuviera un 0/5 al descanso, metió al Barça Lassa en la pugna. El 34-25 al descanso, un marcador difícil de ver, se convirtió en un 42-40 tras la racha de Kuric. El Barça llegó a empatar (42-42), tras no hacerlo desde el 8-8 del primer cuarto, pero ahí se truncó todo.

Un parcial de 9-0 para los de Pascual volvió a catapultar a los locales, ya en el tercer cuarto que cerró Langford con una canasta sobre la bocina, igual que hizo antes del descanso. Momentos de confianza para el PAO y de desánimo para un Barça que lo dio todo para empatar pero que no supo acabar de remontar.

Cinco abajo al inicio del cuarto y definitivo periodo, los de Svetislav Pesic no empezaron fuertes en busca del sexto triunfo seguido, y rápido se vieron hasta 13 puntos abajo (67-54). Aún así, intentaron levantarse de nuevo, con Claver, Heurtel o Oriola haciendo buen trabajo, pero sin éxito final. Los mejores blaugranas, no obstante, fueron Kuric y Seraphin y no pudieron aparecer al final.

La batalla por el rebote condenó, sin duda, al Barça Lassa pese a esa buena imagen ofrecida. Hasta catorce capturas hizo Panathinaikos en ataque, para 35 rebotes totales, por 30 del Barça Lassa pero con sólo 6 en ataque. Además, las 12 pérdidas tampoco ayudaron a estar más cerca de los locales en los momentos clave, donde la batuta de Nick Calathes (12 asistencias y 9 rebotes), que no sus puntos, fue decisiva.

No fue un buen partido el de Chris Singleton en su vuelta a casa, donde estuvo jugando las dos últimas temporadas. El '4' blaugrana disputó hasta 22:39 minutos pero lo hizo cohibido, perdido, y se quedó en 4 puntos (de tiros libres) y 2 rebotes para un -3 de valoración. Así, no pudo ser clave como sí lo fue Kevin Pangos en el triunfo sobre el Zalgiris la semana pasada en su vuelta al Zalgirio Arena.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 76 - BARÇA LASSA, 70.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Calathes (2), Langford (8), Papapetrou (6), Mitoglou (7), Lasme (11) --cinco inicial--; Thomas (14), Pappas (7), Gist (5), Vougioukas (2), Lekavicius (3), Lojeski (8) y Antetokounmpo (3).

BARÇA LASSA: Heurtel (12), Kuric (17), Claver (7), Singleton (4), Tomic (6) --cinco inicial--; Seraphin (15), Pangos (4), Ribas (1), Blazic (-), Smits (-) y Oriola (4).

--PARCIALES: 13-10, 21-15, 21-25 y 21-20.

--ÁRBITROS: Lottermoser (ALE), Radovic (CRO) y Latisevs (LET). Eliminaron a Tomic en el Barça Lassa.

--PABELLÓN: Olympic Sports Center Athens (OAKA), 10.935 espectadores.