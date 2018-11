El Real Madrid congela la 'Operación Neymar'

El club blanco argumenta que es por las posibles críticas de la hinchada

Neymar, en una imagen de este año. Foto: EFE.

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid vivió un verano intenso en el que no se descartó el fichaje de Neymar. Una operación complicada, muy costosa, que finalmente se vino abajo porque el PSG se negó en redondo, el jugador no quiso forzar la máquina y el equipo blanco no lo veía del todo claro. La figura del brasileño no se desvaneció del todo en el Santiago Bernabéu pero ahora las tornas han cambiado.

Según la Cadena Cope, el Real Madrid ha enfriado el interés en el delantero, que en las últimas semanas ha estado vinculado al Barcelona, en una hipotética vuelta sobre la que el presidente culé, Josep Maria Bartomeu, se ha llegado a pronunciar negativamente.

A pesar de la supuesta intención del '10' en regresar a España, el Real Madrid descarta por el momento ir a por el brasileño en verano. La causa es que el club desconfía de la reacción que pueda tener una hinchada que no ve con buenos ojos la figura del actual futbolista del PSG.

La política de fichajes del Real Madrid en los últimos años, alejada de este tipo de operaciones aunque los nombres de grandes figuras siempre se le hayan vinculado, es otro factor a tener en cuenta. El club blanco ha preferido apostar por talento joven, inversiones a medio plazo como las de Vinicius, Rodrygo, Lunin y otros en la agenda madridista como Exequiel Palacios o Pedrinho, del mercado argentino y brasileño.