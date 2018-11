Simeone: "El Barcelona siempre ha sido el mejor equipo del mundo"

El entrenador argentino alaba las virtudes de su rival de este sábado

Confiesa que ha habido conversaciones para renovarle a él y a Oblak

Foto: EFE.

En entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el Barcelona, al que se enfrentan este sábado en el Wanda Metropolitano, ha sido siempre "el mejor equipo del mundo" a pesar de no gozar de "continuidad en Europa", y ha recordado que puede presentar "registros diferentes".

"Nos ha costado mucho enfrentarnos al Barcelona. El Barcelona siempre ha sido el mejor equipo del mundo, más allá de no haber tenido durante estos últimos años la continuidad en Europa que ha manejado en LaLiga. Los registros de juego que ha tenido en España son tremendos. Nos ha ido mejor en Champions y en Liga nos ha costado. Mañana es una nueva oportunidad contra un gran rival y lo afrontaremos con la energía y el entusiasmo y la palabra oportunidad, que es tan bonita en fútbol", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, explicó que el conjunto de Ernesto Valverde dispone de "registros diferentes". "Si juega Coutinho, Dembélé o Malcom tiene velocidad. Jugará Vidal. Pueden tener registros diferentes a partir de las transiciones rápidas, del saque del portero, de dejar espacios... Intentaremos llevar el partido a donde nosotros creemos que podemos hacerle daño", apuntó.

Además, el preparador argentino se rindió ante las virtudes de su compatriota Leo Messi. "Messi ha demostrado con números todo su potencial y lo que representa para el Barcelona, detrás de un equipo fantástico. Intentamos seguir creciendo, e iremos en esa búsqueda", manifestó.

También hizo una comparativa entre el atlético Rodrigo Hernández y el azulgrana Sergio Busquets. "Rodrigo está en un crecimiento continuo, necesita mejorar en un montón de situaciones; tiene un futuro enorme", señaló.

"Busquets es el mejor futbolista que el Barcelona tiene para controlar, buscar transiciones y encontrar equilibrio, ha sido fundamental para la selección española. Lo dije hace años, cuando me junté con Guardiola, que el mejor futbolista que tenía el Barcelona era Busquets. Ojalá que Rodrigo quiera crecer y mejorar, porque los detalles son tan importantes como tener la pelota", continuó.

Sobre el duelo, recordó que son "el Atlético de Madrid" y que se les observará "en consecuencia al resultado", antes de responder a los halagos de un exfutbolista rojiblanco. "Gabi sabe bien que dependemos del partido de mañana, del del miércoles, del del sábado. El fútbol es muy cambiante, lo que hoy es bonito mañana es feo. Estoy pensando en que te pueden echar mañana", indicó.

Sobre la renovación del esloveno Jan Oblak, el 'Cholo' reconoció que habían hablado con él. "El club está trabajando para que Jan pueda seguir con nosotros. Hemos charlado con él esta semana, tiene las ideas muy claras. Sabemos que lo necesitamos y que es una pieza importantísima en el crecimiento que pueda tener el club", aseveró.

Por otra parte, restó importancia al tema de las lesiones. "Trabajamos para buscar las mínimas posibilidades de tener lesiones. Estamos muy bien. Tenemos tres jugadores fuera para mañana", recordó. "Para nuestra gente y nosotros el partido de mañana es más importante que algunas lesiones que hemos tenido. Tenemos 15, se juega con 11, vamos bien", expuso.

Por último, Simeone habló sobre su renovación. "Hemos hablado en la última comida con Miguel; hemos tocado el tema. Todavía no hay nada. Todo lo que han comentado es mentira, no hemos hablado de lo económico. Miguel me ha propuesto hablar. Tengo una emergía más fuerte que cuando llegué al club. Soy cabezón y estoy buscando algunas cosas que nos faltan", finalizó.