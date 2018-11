Valverde: "Tenemos potencial para optar a todo y lo queremos demostrar ante el Atlético"

El entrenador reconoce que su escuadra ha de mejorar en defensa

Foto: EFE.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que contra el Atlético de Madrid, en partido que se disputa este sábado en el Wanda Metropolitano, quieren demostrar el "potencial" que tienen para "optar a todo" y coger distancias en una Liga muy apretada hasta el momento.

"Quizá tendríamos que haber cerrado algunos partidos, es así, se nos han ido puntos. Pero tenemos un potencial que cuando lo sacamos somos difíciles de batir y podemos optar a todo, es lo que queremos mostrar mañana", aseguró en rueda de prensa.

Por ello cree que el duelo en el Wanda es "muy importante" y más después de perder el anterior contra el Real Betis (3-4). "Nos estamos jugando el liderato. Este año está todo más comprimido, no hay diferencias entre unos y otros, LaLiga está más abierta que nunca", reconoció.

No espera, no obstante, un partido del Atlético de Madrid que se salga de su guión preferido. "Los dos equipos tenemos una manera de jugar muy clara, cumpliremos con el guión más o menos. Sabemos que suelen empezar muy fuerte, posiblemente hagan una presión más alta. Pero ellos irán donde sean fuertes, donde están más a gusto y consiguiendo tantos éxitos", alegó.

"Nosotros iremos a lo que nos da resultado, a dominar el juego. Tienen un gran contraataque y buenos lanzadores, jugadores que corren my bien al espacio. También son fuerte a balón parado. Intentaremos aprovechar nuestras opciones siendo fieles a lo que hacemos", aseguró en este sentido.

Y en su plan de juego incluye una mejora en defensa que evite encajar tantos goles como en los últimos encuentros. "Nos están haciendo más goles, y de la misma manera en que hay partidos que no concedemos mucho en otros nos están haciendo daño, y tenemos que mejorarlo. El año pasado cerrábamos bastante bien los partidos", rememoró.

De todos modos, confía en volver a ganar a un grande, como hicieron ante el Real Madrid (5-1). "Es algo que nos está ocurriendo, que estamos teniendo más problemas en partidos que la gente piensa que son más sencillos, y que no lo son. Contra rivales importantes estamos dando una buena medida. Mañana es un rival candidato al título, como lo fue el año pasado, e intentaremos dar una de nuestras mejores versiones porque lo necesitaremos", aseguró.

Por ello no firma perder mañana y poder jugar en el Wanda Metropolitano la final de la Liga de Campeones. "Claro que no firmo. ¿Quién va a firmar eso? Al final lo que quieres es ganar siempre. También me pueden hacer firmar lo contrario, ganar mañana y no ir a la final. Queremos ganar al Atlético mañana, y tenemos que pasar todavía el duro invierno", auguró.

Sobre el Atlético de Madrid y las bajas en defensa de Godín y Giménez, cree que Savic y Lucas lo harán igual de bien. "Lucas viene jugando de central y lateral y es seguro. Reconociendo el nivel que tienen sus ausencias, los que salgan tendrán un nivel suficiente y reconocido como para hacerlo bien. Esas bajas son importantes pero no lo van a notar", recalcó.

"Siempre esperamos lo mejor del rival. Griezmann es un gran jugador y en partidos determinados siempre aparece. Espero su mejor versión, y que no la tenga porque hagamos un gran trabajo. Siempre nos tenemos que preparar para que esté bien", comentó sobre Antoine Griezmann, que no pasa por su mejor momento y que fue protagonista el pasado verano por optar quedarse en el Atlético y rechazar fichar por el Barça.