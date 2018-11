Marcelino: "Será largo, difícil y puede que tortuoso, pero venimos a ganar"

El entrenador vaticina pocos cambios para el duelo ante la Juventus

Su equipo necesita ganar para seguir vivo en la Champions League

Sobre Cristiano y su expulsión en Mestalla: "El Valencia no le hizo nada"

Marcelino, en rueda de prensa. Foto: Reuters.

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado este lunes que acuden a Turín con la idea de "ganar" a la Juventus en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y así depender de sí mismos para poder pasar a los octavos de final, aunque prevé un partido "largo, difícil y puede que tortuoso".

"Con esa idea de ganar venimos. Será largo, difícil y puede que sea un camino tortuoso pero el equipo está bien. También es difícil para el resto de rivales medirse a nosotros, a ver si tenemos la suerte necesaria para ganar", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que afrontan este partido "con muchísima ilusión". "Es en la mejor competición de clubes del mundo, contra un candidato que lucha por volver a estar en la final y ganarla. Venimos con la intención de ganar, es lo que nos sirve para depender únicamente de nosotros", recalcó.

Pese a seguir dependiendo de sí mismos, negó que quisiera firmar esta situación. "Hubiera firmado estar en una situación mejor y tener más puntos. Estamos echando en falta el empate del Young Boys en su estadio e incluso no haber ganado en Manchester, creo que lo merecimos", manifestó el técnico.

"Esos dos empates nos ponen en una situación mucho más difícil para jugar este partido que sabíamos que era el más complicado. El equipo con las últimas victorias aumenta su confianza, ahora somos más resolutivos en el último tercio que hace un mes", celebró.

Un olfato goleador que por fin ha llegado a sus hombres. "Ahora estamos en el proceso lógico del equipo, de nuestra capacidad, que nuestros delanteros metan goles y den asistencias y pongan en dificultades a las defensas rivales. Antes lo hacían pero les faltaba el acierto. Estoy seguro de que el acierto va a aumentar, son jugadores de nivel", añadió.

"En una pizarra ganaré el partido seguro, pero en el campo es mucho más difícil. Jugamos contra un gran rival, vamos a buscar nuestro máximo rendimiento y que el rival no lo tenga, pero no vamos a salir a por ellos a lo loco desde el minuto uno. Tenemos nuestras bazas y una de ellas es la paciencia", argumentó Marcelino.

Cree que, para salir airosos, deberán contrarrestar sus armas a lo largo de 90 minutos. "Nos espera un partido largo, tremendamente disputado, muy difícil, pero estamos jugando la Champions y si estuviéramos en casa no tendríamos la suerte de jugar este extraordinario partido, y el Valencia está aquí para jugar ese partido", celebró.

Sin pensar en Old Trafford

Además, jugarán sin pensar en lo que pueda suceder en Old Trafford entre Manchester United, segundo con dos puntos más que el Valencia, y el Young Boys. "Tenemos que centrarnos en el juego e intentar ganar, cualquier distracción o dividir la atención en algo que no somos partícipes no nos conlleva nada favorable", expresó.

Sí que tendrá en mente el duelo en el que el Manchester ganó en Turín (1-2). "Cada partido es diferente, como los equipos y los jugadores y los estilos. Me gustaría tener para este partido el acierto que tuvo el Manchester y dependiendo de los conocimientos ganar. En el juego tenemos que estar a un nivel superior al del Manchester aquí para poder ganar mañana", auguró.

Y tampoco pensarán en el duelo de LaLiga Santander contra el Real Madrid. "Pensamos en este partido exclusivamente. Luego el partido del Madrid viene en cuatro días, y juegan en condiciones similares a las nuestras porque se juegan ser primeros o no de grupo. Estamos centrados en intentar ganar este partido", apostilló.

Preguntado por Cristiano Ronaldo, negó que el jugador de la Juventus vaya a ser más peligroso por el hecho de haber sido expulsado en Mestalla, donde igualmente ganó la 'Juve' por 0-2. "Creía que no me ibais a preguntar por Cristiano... Es un futbolista extraordinario y no va a tener en cuenta para nada lo que le sucedió allí. El Valencia no le hizo nada, quien toma esas decisiones no es el contrario, si me tocara a mí expulsaba a los once del contrario, es el árbitro", apeló.

"Es un jugador que siempre quiere ganar y meter goles, si algo aparte de su enorme talento lo está distinguiendo es esa ambición desmedida por ser mejor cada día y vencer al rival. No nos vamos a encontrar con un Cristiano diferente al que estamos acostumbrados", destacó del portugués.