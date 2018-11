El 'Expediente Isco': las posibles causas de su situación en el Real Madrid de Solari

El jugador solo ha jugado 81 minutos de 540 con el entrenador argentino

Sobre el '22', la sombra de la falta de actitud y una posible discusión

Isco, ante el Eibar en Ipurua. Foto: Getty.

Una de las consecuencias claras de la llegada de Santiago Solari al Real Madrid ha sido la drástica reducción de minutos de Isco Alarcón en el equipo madridista. La ausencia del jugador en el banquillo en un partido importante como fue el que enfrentó a los blancos contra la Roma ha detonado las suspicacias. ¿Qué pasa con el malagueño?

Los datos hablan por sí solos: Isco solo ha jugado 81 minutos en seis partidos, además de irse de vacío en tres encuentros y salir como suplente en los otros tres. Por delante suya, otros futbolistas como Dani Ceballos, Marco Asensio, Lucas Vázquez e incluso Marcos Llorente, casi inédito hasta este mismo martes. Las decisiones de Solari para revertir la situación culminaron en Roma.

La nueva etapa de Solari pilló a Isco recuperándose de una operación de apenditis. El entrenador aseguró que el jugador necesitaba tener el nivel físico de antes, el previo a su dolencia...pero sus declaraciones podrían tener una razón más contundente.

Cope y Marca aportan un contexto más complicado para Isco: se habría ganado el rechazo de Solari porque, según el entrenador, no se ejercita con la suficiente intensidad en los entrenamientos. Así, el argentino castigaría al '22' por no regresar a un estado de forma óptimo y no entrenar a tope.

Marcelo fue preguntado tras el Roma-Real Madrid y, aunque no criticó a su compañero, sí dejó una reflexión que no dejó a nadie indiferente: "Todos los jugadores quieren jugar, pero toca trabajar. Eso lo han pasado todos los jugadores. Hay que trabajar. No digo que no trabaje, pero el fútbol es así, ver lo que estás fallando y mejorar".

Además, habría una causa extra para este divorcio incipiente. También la dan Cope y Marca, asegurando que un desplante de Isco a Solari en un entrenamiento sería la causa de esa ausencia en el banquillo en el Olímpico. Algo que, sin duda, haría más difícil aún la situación del mediapunta en la escuadra blanca.

Al término del partido, preguntado por su estado físico, el jugador respondía que estaba "muy bien". Su vuelta a la titularidad y la regularidad sigue siendo un misterio.