El Santiago Bernabéu, principal opción para que River y Boca disputen la final de la Libertadores

La FIFA pidió ayuda a la RFEF tras ver como CONMEBOL no encontraba sede

El Madrid estaría dispuesto a ceder su recinto ya que no tiene partido

Las probabilidades están al 90% a expensas del 'sí' de los clubes argentinos

Foto: Reuters.

El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors podría disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu el 8 o el 9 de diciembre. La suspensión por los actos violentos de los Barras Bravas supuso que la CONMEBOL barajase otras opciones y tras un informe decidió sacar fuera de Argentina el encuentro, un hecho que acerca al recinto del Real Madrid al partido, según ha informado la Cadena Ser.

Tal y como comenta el citado medio, ha sido idea de la FIFA quien se ha puesto en contacto con la RFEF para consultar esta posibilidad y a su vez con el Real Madrid, club que no ha dado un 'no' rotundo a que su estadio sea la sede. Una opción de la que también se han hecho eco La Sexta y As y que ahora mismo está al 90% de cumplirse a falta del 'sí' de River y Boca.

La FIFA, tras ver como CONMEBOL no era capaz de sacar adelante una sede distinta al Monumental de Buenos Aires, pues se barajaron las ciudades de Asunción, Doha y Miami, fue la que pidió colaboración a la Federación Española por los nexos culturales que unen al país sudamericano con el ibérico donde residen algo más de 250.000 argentinos.

Con la respuesta afirmativa de Luis Rubiales para colaborar en otro asunto más con Gianni Infantino, solo faltarían los últimos flecos que harían del Santiago Bernabéu la sede de la Libertadores y que fuese el primer estadio en la historia en acoger una final de la Eurocopa, una del Mundial, una de Champions y otra del mayor campeonato de clubes sudamericanos.