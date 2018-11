Las ventanas FIBA dejan a la Eslovenia de Doncic, campeona de Europa, sin Mundial y puede que sin JJOO

Al Mundial se accede por una fase de grupos donde han caído estrepitosamente

La cita de China decidirá siete plazas de los JJOO que se unen a Japón

Eslovenia deberá ser invitada al preolímpico y ganarlo para estar en Tokio 2020

Foto: Getty.

La novena jornada de las ventanas FIBA ha manifestado el gran inconveniente que el mundo del baloncesto se temía cuando se añadió el drástico cambio. Eslovenia, la campeona de Europa, se ha quedado fuera del Mundial 2019 debido al nuevo proceso de clasificación, anteriormente era en el viejo continente por la clasificación del Eurobasket anterior. Este se compone de dos fases de grupos durante jornadas NBA o Euroliga que han imposibilitado que la gran parte de los jugadores que disputan estas ligas no puedan acudir con sus países, hecho que ha llevado que Luka Doncic, Klemen Prepelic, Anthony Randolph o Jaka Blazic no ayudasen a su selección tras consagrarla como la mejor de Europa y por ende, sus compañeros se quedasen sin opciones de conseguir un billete para la cita de China del próximo año, lo que repercutirá también en que con toda seguridad no estén en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Cuando todos los aficionados de la canasta hablan de Luka Doncic, ha llegado la noticia más triste para el joven talento de 19 años. Él, junto a su país, no podrá estar en el Mundial 2019 y no ha podido hacer nada para remediarlo. Al militar primero en el Real Madrid y ahora en Dallas Mavericks, 'Wonderboy' se quedó sin poder ir con Eslovenia durante las ventanas FIBA ya que tenía compromisos de Euroliga o NBA.

Su baja, sumada a la de Goran Dragic, líder y MVP de la campeona del Eurobasket 2017, que se retiró de la selección a los 32 años para centrarse en la NBA, preocuparon mucho a una Eslovenia que comenzaba las ventanas FIBA sin sus dos estrellas. Además, otras piezas importantes como Prepelic, Randolph o Blazic se han ido añadiendo para que finalmente en la última derrota que les costó la eliminación final, solo cuatro integrantes, uno titular, de la plantilla que ganó el oro estuviese ante Ucrania (Edo Muric, Matic Rebec, Ziga Dimec y Vlatko Cancar).

Tras pasar agónicamente la primera fase (dos victorias y cuatro derrotas) en un grupo con España, Montenegro y Bielorrusia, Eslovenia se cruzó en otro con Turquía, Letonia y Ucrania, además de los ibéricos y los balcánicos. En este camino final, donde cuatro países de seis acuden al Mundial, la campeona del Eurobasket ha sido incapaz de sumar otro triunfo y tres derrotas más han acabado por certificar su desastre.

El camino a los JJOO

Una incapacidad para acceder a la cita de China del próximo año que también tiene consecuencias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A este torneo accederán siete países mediante su clasificación en el Mundial (dos europeos, dos americanos, uno africano, uno asiático y uno oceánico) más el anfitrión Japón. En total ocho plazas de las 12 selecciones que irán al campeonato olímpico.

Los últimos cuatro países irán mediante un torneo preolímpico y es aquí donde deberá agarrarse Eslovenia para tener billete a Tokio. En febrero de 2020 se jugarán los últimos pases con las 16 mejores selecciones del Mundial más dos invitadas por cada región (Europa, América, África y Asia-Oceanía). La campeona del Eurobasket 2017 deberá ser primero una de las convidadas y una vez que reciba la 'Wild Card' jugar uno de los cuatro hexagonales que haya, ganarlo y conseguir las últimas plazas para los Juegos Olímpicos.

Un difícil camino, consecuencia de las novedosas ventanas FIBA y por las que la campeona de Europa será la ausencia más notable del Mundial. Allí, la selección liderada por uno de los mayores talentos de la historia del baloncesto no podrá estar presente, pero ya aspira a ganarse el favor de FIBA para ser invitada y lograr un billete para Tokio 2020. Si esto no sucede, Luka Doncic y compañía tampoco podrán disputar los Juegos Olímpicos y no se les volverá a ver en escena hasta 2021, cuando defiendan su corona de campeones de Europa que tanto prestigio les dio.