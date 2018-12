El Real Madrid aguanta el tipo en la segunda mitad y se lleva tres puntos muy valiosos ante el Valencia

Dani Carvajal, incansable, participó en los dos goles del conjunto blanco

Con Solari, el Real Madrid ha ganado todos los partidos menos el de Eibar

Isco jugó los últimos diez minutos del partido sustituyendo a Ceballos

Imagen: Getty

El Real Madrid va cogiendo el tono con el paso de las jornadas. El equipo de Santiago Solari realizó ante el Valencia uno los mejores 45 minutos que se recuerdan en esta temporada y terminó ganando el partido por 2-0 con goles de Wass (propia puerta) y Lucas Vázquez.

Los blancos saltaron al terreno de juego con la lección bien aprendida: presión arriba y no dejar recibir en buena posición a los atacantes de Marcelino. De hecho, no se recuerda ningún disparo entre los tres palos del equipo naranja. Reguilón, Llorente y Ceballos se emplearon a fondo en defensa. Y también Benzema, que se llevó la ovación en dos recuperaciones en campo propio. El primer gol no tardó en llegar, minuto siete, tras un centro de Carvajal que empujó a su propia portería al danés Wass.

Tampoco fue un partido de muchas ocasiones, pero las más claras las tuvo el Real Madrid. El segundo pudo llegar en dos disparos lejanos de Benzema y Bale, que jugó en la izquierda, que no encontraron portería. El Valencia, en cambio, tuvo una clara en las botas de Gabriel.

El Valencia no compareció en la primera mitad, pero sí en la segunda. Prácticamente lo contrario que el Real Madrid, que prefirió esperar atrás para robar y salir al contragolpe. Los de Marcelino se adueñaron del balón y de los pies de Parejo surgieron varias llegadas claras, pero siempre anuladas por fuera de juego. Aun así, Courtois se empleó a fondo al desbaratar dos mano a mano de Mina y Batshuayi.

Solari retiró a Bale por Asensio a la hora de partido. El balear tuvo una de las más claras en una contra, pero su disparo se estrelló en Piccini, recién entrado al campo. En el minuto 70, el técnico argentino retiró a Modric para dar entrada a Valverde y formar un centro del campo inédito en LaLiga y formado por Llorente, Ceballos y Valverde. Solari demuestra que su personalidad, por el momento, no tiene límites.

En el tramo final llegó la sentencia en otra de las innumerables cabalgadas de Dani Carvajal, sin duda el mejor futbolista del encuentro. El lateral inició la jugada y Lucas la finalizó dentro del área chica tras una asistencia de Benzema.