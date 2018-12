Adrien Rabiot se acerca más al Barcelona tras declararse en rebeldía y ser sancionado por el PSG

El jugador discutió con Tuchel tras saber que no iba a ser titular en Champions

Esto desembocó que fuese desconvocado en el encuentro ante el Burdeos

Termina contrato en junio y su salida en enero rondaría los diez millones

El futuro de Adrien Rabiot cada vez parece más fuera del PSG. Tras negarse este verano a renovar, el joven mediocentro francés no está pasando por su mejor momento de la temporada y ahora ha sido el conjunto galo el que le ha sancionado y Al-Khelaifi el que tiene cada vez más claro que no ampliará el contrato del jugador. El último desplante, que le costó no viajar a Burdeos, es otro síntoma de su posible marcha y un fichaje por el Barcelona, el club que le sigue desde hace tiempo.

El pasado miércoles el PSG se jugaba casi todas sus opciones de seguir en Champions ante el Liverpool y tras conocer Rabiot por la mañana que no iba a ser titular, tuvo una bronca con Thomas Tuchel. No contento con su rol en el equipo, según comenta Paris United, el jugador discutió con el técnico alemán, quien a su vez decidió que por ello Rabiot iría a la grada.

Finalmente, unas molestias de Meunier y la intermediación de Cavani consiguieron que Rabiot entrase en la convocatoria y además saltase al césped los últimos cinco minutos. Una sanción, sin embargo, de la que no se libró durante el fin de semana. En liga Tuchel le mandó a la grada en la salida ante el Girondins de Burdeos y su equipo sufrió el primer pinchazo en la competición doméstica (2-2).

Una muestra más de la mala situación que vive Rabiot en la capital francesa y por la que tiene decidido marcharse. Además, el PSG contempla una salida este mismo invierno ya que de no renovar e irse al final de temporada no recibirían dinero.

El Barcelona lleva siguiendo la pista al mediocentro desde la pasada campaña y se está planteando si ficharle en enero ante la plaga de bajas. Desde París apuntan a que por una cantidad cercana a los diez millones de euros, la etapa de Rabiot en el PSG podría llegar a su punto final.