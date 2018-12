Santiago Solari lanza un mensaje a su plantilla: "No creo en lo indiscutible"

El entrenador asegura que "nadie es eterno por su nombre"

De fondo, la suplencia de Isco Alarcón y la de Keylor Navas

Evita polémicas con Simeone por el Balón de Oro: "Le reseto"

Solari, en rueda de prensa. Foto: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, dejó claro este miércoles que no cree "en lo indiscutible" y que no sabe lo que "significa" porque el "fútbol es el hoy", por lo que necesitan que los 24 jugadores que maneja no olviden que "lo más importante es que estén bien y pongan su talento al servicio del equipo".

Una vez más, la comparecencia ante los medios del técnico estuvo marcada por la figura de Isco Alarcón y su falta de protagonismo en la actualidad, aunque el rosarino continuó sin dar excesivas explicaciones al respecto salvo para recordar que "hay 24 jugadores en la plantilla, más los que puedan jugar del Castilla y todos están trabajando con intensidad, ganas e ilusión".

"Es lo que todos, incluso ellos y la afición, queremos ver en el campo", añadió Solari. "No creo en lo indiscutible, tampoco cuando jugaba, ¿qué significa?", afirmó preguntado por la condición de otros jugadores en relación al malagueño. "Ustedes (los periodistas) están todo el día discutiendo a futbolistas y entrenadores. Todos son discutibles y lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí para dar lo mejor cuando les toca jugar", aseveró.

El entrenador madridista recalcó que en el mundo del fútbol "el bajo rendimiento existe". "El trabajo de los entrenadores es discernir bien y tratar de no equivocarnos. Tengo 24 jugadores y once entran, es una cuestión matemática, no futbolística. Si se pone el foco en el que no jugó siempre vais a tener uno por el que preguntarme", advirtió, puntualizando que no maneja "redes sociales" y que por ello no estaba "al tanto" del debate sobre el estado físico de Isco tras su foto en Instagram replicando a los que critican su peso.

Solari también reconoció que hay casos de jugadores que dan un"rendimiento muy bueno y constante y por eso son 10-12 años titulares de cualquier equipo". "Pero ninguno lo es eternamente por un nombre", aclaró antes de subrayar que "el fútbol es el hoy, un partido y mañana otro" y que, de nuevo en la comparación de Isco, tenía que hablar con "cariño" de Luka Modric "porque ha ganado el Balón de Oro".

Preguntado por Keylor Navas, suplente de Thibaut Courtois desde su llegada, fue igualmente claro sin referirse en concreto al costarricense. "Necesitamos que todos estén bien y pongan su talento al servicio del equipo. Lo más importante es como nos vaya como equipo y eso siempre es la suma de lo que haga cada uno", explicó. "A Gareth le veo muy bien, trabajando y muy comprometido", agregó sobre el galés, ausente en el entrenamiento.

"Al 'Cholo' le quiero, admiro y respeto"

Tampoco quiso polemizar contra los que no consideran del todo justo que Modric ganase el 'Balón de Oro', entre ellos su compatriota Diego Pablo Simeone. "No sé que dijo, pero yo le quiero, admiro y respeto. Fue mi entrenador y es un técnico fantástico", zanjó.

"Es el año de Luka y el foco tiene que estar sobre él, su felicidad y el merecimiento que tiene este premio. Ha tenido un año maravilloso y le llega en un momento de madurez, no con 20 años, y así es más bonito todavía porque le puede dar el justo valor a su año y su trayectoria", declaró del croata y su último galardón.

En cuanto al duelo ante el Melilla de este jueves, el entrenador del Real Madrid celebró que lo afronten con "un marcador muy bueno" producto de hacer "un gran partido" en la ida "con muy buena actitud e intensidad contra un equipo que juega muy bien". "Va líder de su grupo de la Segunda B y ya dije que esta división está subestimada y que hay equipos que juegan muy bien", admitió.

Además, tras puntualizar que no está en su "esfera de competencia" el decir si hacen falta fichajes en el mercado de invierno, hizo una defensa de la cantera. "Históricamente, el Real Madrid siempre ha tenido jugadores que salieron de la cantera en el primer equipo. A partir del año 2000 se puso el foco muy fuerte en la cantera y estas instalaciones son parte de ese proyecto", comentó.

"Llevo seis años trabajando en la formación y aprendiendo muchísimas cosas de un trabajo muy duro, bastante anónimo y hasta incomprendido a veces porque los resultados no se ven en lo inmediato sino a largo plazo. Hay once jugadores de la primera plantilla que han pasado por las divisiones inferiores del club, eso es casi la mitad del plantel profesional, y 150 que están jugando a nivel profesional. Eso refleja el gran trabajo de mucha gente a la que no se le pone nombre, pero que hace que esto suceda", sentenció.