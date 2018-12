Corista

El Huesca, el colista de LaLiga Santander, también ha puesto en evidencia al Real Madrid, como el Eibar, hace unas semanas, con su goleada.

-Hemos sufrido –dice Solari, pero hemos ganado, y el fútbol es ganar.

Razón que le sobra. Pero el fútbol es más que eso: es ganar jugando bien. Y el Real Madrid no juega bien. El Real Madrid es un barajuste.

-Está sin 'cuajar'.

Algo de eso hay. Los jugadores no se entienden bien.

-Hoy, es verdad, nos ha costado ganar – ha reconocido incluso un jugador madridista.

Si el Huesca hubiera tenido 'gente de gol', el Real Madrid, probablemente, habría perdido. El otro día en la radio oí esto a un opinante:

-El fútbol es lo menos democrático que existe. A veces pierdes sin merecerlo; a veces ganas sin merecerlo; a veces empatas sin merecerlo.

El Real Madrid, esta vez, ganó sin merecerlo y el Huesca, efectivamente, perdió sin merecerlo.

Solari, por lo que sea, que no lo sé, hace muchos cambios y la sensación que transmite (al menos a mí) es inseguridad, duda.

-Dudo, luego no acierto.

Podría ser ese su lema. Modric: he aquí uno de los misterios. Modric es nada menos que Balón de Oro. Modric, en la selección de su país, no para: corre, es genial, da pases de gol, le funciona la imaginación. ¿Por qué no le funciona todo eso, últimamente, en el Real Madrid? Los jugadores, por prudencia, rara vez suelen ser críticos con los entrenadores. Al contrario. Cuando se les pregunta, los elogian.

-A muerte, estamos a muerte con él.

Lo cual no siempre es verdad. Lo poco que entiendo de fútbol (una cosa es saber, otra entender) lo he aprendido de los futbolistas.

-Yo no siempre estoy de acuerdo con Alfredo (Di Stefano), pero casi siempre tiene razón., hasta cuando no la tiene –decía cachondamente Puskas.

Di Stefano sostenía que, salvo circunstancias, había que alinear siempre a los mismos.

-Es la manera de crear un conjunto armónico y con estilo – proclamaba.

Lo sé: éstos son otros tiempos. Pero aún así, Di Stefano tenía -y tiene- razón.

La columna vertebral de un equipo de fútbol es la línea que estructura, ordena y hacer jugar, el centro. El Real Madrid, que tienen jugadores de talento para su columna vertebral, carece sin embargo de columna vertebral.

-No es el único defecto.

Hay otros, sí. El Real Madrid no debe contentarse, en la Liga Santander, con el papelito de corista. Su actual papelito.