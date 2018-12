Marcelino: "No me voy a rendir porque hemos sido competitivos"

Sobre el United: "Para nosotros, lo prioritario es el Eibar"

Foto: Reuters.

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, ha asegurado este martes que no piensa en la rendición sino en cambiar el rumbo del equipo en cuanto a resultados, ya que ve a los suyos siendo "competitivos" pese a no ganar muchos partidos, y en cuanto al duelo contra el Manchester United en la Liga de Campeones, de la que ya están eliminados, ha dejado claro que la prioridad es el duelo de LaLiga contra el Eibar.

"La rendición no existe en mi vocabulario, ni personalmente ni a la hora de transmitir mi información a mis futbolistas. Por supuesto que no me voy a rendir. Hay datos que como entrenador me ayudan a pensar que no ganamos, pero hemos sido competitivos la mayor parte de los partidos", afirmó en rueda de prensa.

Pese a ello está "triste", porque no ve demasiado justo el ambiente que se vive en el entorno del club valencianista. "Nuestros jugadores lo están pasando mal porque son responsables y quieren cambiar esta situación, no es fácil porque hay una negatividad en el entorno importante. Cuando las cosas van bien te llevan en volandas, cuando van mal hay que reponerse y ganar", apremió.

"Mi estado de ánimo está bien, me veo igual de fuerte o más y de ilusionado que el primer día. Pero cuando no ganas no estás igual de alegre, sería irresponsable. Tengo una responsabilidad a la hora de dirigir a los jugadores, ante una afición y un club que me ha mostrado su total apoyo. Estoy convencido y optimista", subrayó el asturiano de cara al futuro.

De ahí que no dé importancia a no verse con el propietario, Peter Lim, estos días. "El presidente viene muchas veces a los entrenamientos, tenemos una relación muy fluida. Tengo que agradecer el aprecio y hasta el cariño que he sentido de la dirección y no ha sido una excepción", apuntó.

"Sé que la última vez que vino Lim nos reunimos. Me consta que hubo una reunión con Mateu (Alemany). A mí no me sorprende porque sé el pensamiento del club respecto a mi persona. Ni me debilita ni me genera dudas (el no verse con Peter Lim). Me siento absolutamente tranquilo con lo que se me transmite desde el club", añadió al respecto.

Para Marcelino, su prioridad es "modificar el rumbo de resultados" del equipo. "Estoy convencido de que se va a producir. Estamos tristes y hacemos autocrítica porque los resultados no son los que queríamos. Ganamos poco, pero los datos dicen que es muy difícil que nos ganen. Hay que seguir, estamos en diciembre y tenemos muchos objetivos por delante y mucha ilusión", indicó.

Sobre el duelo contra el Manchester United, explicó que al ser sí o sí tercero e ir a la Liga Europa, se tomarán este duelo pensando en LaLiga y en el Eibar. "Vamos a jugar un partido que no deseábamos jugarlo como lo vamos a hacer, sin opciones de clasificación. Pero estamos clasificados para la Liga Europa, y viendo nuestra situación en LaLiga, para nosotros lo prioritario es el partido de Eibar, así lo pensamos todos", remarcó.

"En este partido está todo decidido para nosotros. No es intrascendente porque es un partido de 'Champions', pero tenemos muchas bajas y en tres días otro partido. Tomaremos decisiones pensando en lo prioritario", recalcó en este sentido.

De cara al mercado de invierno, el preparador valencianista fue claro: "Si no hay salidas, no habrá entradas". "No me han pedido ni me consta a mí o al club ninguna petición de salida. Ahora no puedo decir ni que se vaya a hacer ni que no, pero el primer paso seguro es que salga algún futbolista. Si no sale ninguno, quedaremos con la plantilla actual", manifestó.