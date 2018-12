La noche más aciaga del Real Madrid en Champions League

El equipo jamás había perdido por tanta diferencia en casa en Europa

El plan exhibido ante el Melilla se quedó sin argumentos contra el CSKA

Courtois, tras encajar un gol ante el CSKA de Moscú. Foto: Reuters.

El Real Madrid cosechó ante el CSKA su derrota más dura en toda la historia en competición europea en el Santiago Bernabéu. Los de Solari tenían ante el equipo ruso una buena oportunidad para ofrecer una imagen distinta a la de los últimos partidos, pero por desgracia para los aficionados solo duró media hora. Síntoma de un equipo que no está bien y al que le cuesta gobernar los partidos de principio a fin. Sea cual sea el rival que tiene enfrente.

El equipo no encuentra ritmo de juego y tiene altibajos que le cuestan muy caros. Ante los moscovitas, más de lo mismo. Media hora buena, con ocasiones y con Asensio y Vinicius tirando del equipo en ataque, pero tras el gol de Chalov, en el minuto 38, el equipo bajó los brazos y empezaron a salir los nervios y la desconfianza que caracterizan a un Real Madrid que demuestra constantemente que así es imposible que se consigan los objetivos marcados a principio de la temporada.

Luego, el tema de la alineación. Solari se equivocó y casi calcó el once contra el Melilla (repitieron ocho de once) ante el CSKA, equipo que venía a por todas, ya que no le valía otra cosa que no fuese ganar, o por lo menos intentarlo. Una escuadra que ya ganó a los blancos en la ida. El argentino confió para la Champions, competición fetiche para el Real Madrid, en una columna vertebral comandada por Vallejo-Javi Sánchez como centrales y un centro del campo formado por Llorente, Valverde e Isco. Muy poca experiencia, con pocos partidos a sus espaldas (menos el malagueño) y sin estar escoltados por un Ramos, Casemiro o Modric. El equipo estaba cogido con alfileres y a la mínima ventisca se hundió por completo.

El Madrid quedó expuesto a las primeras de cambio y con muy poco el CSKA creó peligro, dando los de Solari en la segunda parte una sensación parecida a la que dio el equipo con Lopetegui ante el Viktoria Plzen. No se salvó ninguno. Si acaso el empeño de Vinicius, la primera media hora de Asensio (muy poco para un jugador de sus características) y la entrega de Marcos Llorente para recuperar balones. El resto, fatal. Ni Benzema, ni Bale (que estuvo más tiempo fuera que dentro del campo), ni Marcelo ni Isco. Ni Odriozola, siempre tan voluntarioso, al que no le salió nada.

El próximo encuentro del Real Madrid en Champions será la ida de los octavos de final. Cierto que restan muchos días, pero mucho tiene que cambiar la dinámica de este equipo para que la afición se lo empiece a creer. De momento, el Madrid de Solari ni contagia ni convence. Cada vez se parece más al Madrid de Lopetegui. Eso sí, para los octavos estarán Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos y Lucas Vázquez, que en estos momentos se ha convertido en imprescindible.