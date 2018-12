Un grupo de mujeres corren juntas en el Retiro en una iniciativa para evitar la inseguridad

Madrid, 16 dic (EFE).- Un grupo de mujeres se ha unido hoy en el madrileño parque de El Retiro para correr juntas contra la inseguridad y el acoso que padecen al hacer deporte, una iniciativa impulsada por la plataforma Sincronizadas.com.

Se trata de la primera quedada organizada a través de Sincronizadas.com, una plataforma que pretende poner en contacto a mujeres para que puedan salir en grupo a correr y así no se sientan inseguras.

"La plataforma va a permitir que cada vez más mujeres se incorporen a la práctica deportiva, que cada vez más mujeres conozcan a otras mujeres con las que salir a correr", ha explicado a Efe la impulsora de Sincronizadas.com, Cristina Mitre.

Mitre ha destacado que ellas muchas veces dejan de hacer deporte por la inseguridad y el miedo que sienten y ha criticado que tengan que hacer frente a más obstáculos que los hombres.

En ese sentido, ha citado un estudio de la revista "Runner World" en el que se afirma que el 28 % de las corredoras españolas ha sufrido alguna situación de acoso machista mientras entrenaba.

Sincronizadas.com, que ya tiene 3.000 corredoras registradas, se ha estrenado hoy en el Parque de Retiro con su primera quedada.

"Esta plataforma es una herramienta más, no es la solución a un problema que existe, pero va a permitir que no sentirse segura no sea un obstáculo a la hora de salir a correr", ha subrayado Mitre.