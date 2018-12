Ibaka le gana el duelo a Juancho pero los Nuggets remontan ante Toronto

El de Raptors hace un 14-7, Hernangómez estuvo desacertado (dos puntos)

Foto: EFE.

El interesante duelo entre los líderes de las dos Conferencias de la NBA se ha resuelto a favor de los Nuggets de Juancho Hernangómez frente a los Raptors de Serge Ibaka (95-86), que dominaban por 13 puntos en el tercer cuarto y se vieron muy superados en el último parcial.

El equipo canadiense (23-9) encajó su segunda derrota consecutiva que no hace peligrar su primer puesto en el Oeste, ya que suma cuatro victorias más que el segundo clasificado, Milwaukee Bucks. Kawhi Leonard (29 puntos, 14 rebotes) no bastó ante un rival que no perdió la fe y que remontó con un parcial de 27-14 en el cuarto final.

Por su parte, Serge Ibaka también dejó buenos números (14 puntos, 7 rebotes), pero sufrió mucho en defensa frente al pívot serbio Nikola Jokic (26 y 9), artífice de la remontada junto con el base Jamal Murray (19).

Por contra, Juancho Hernangómez, que fue titular y disputó 28 minutos, estuvo desacertado de cara al aro y no embocó ninguno de los cinco tiros de campo que intentó. Sin embargo, no fue decisivo para unos Nuggets que encadenaron su tercera victoria seguida y siguen al frente del Oeste con un balance de 20-9.

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

SERGE IBAKA: 14 puntos, 7 rebotes y 1 tapón.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: 2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.