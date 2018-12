El Manchester United despide a José Mourinho tras los malos resultados cosechados esta temporada

El Manchester United ha decidido este martes dar por finalizada la aventura de José Mourinho al frente de su primer equipo. El técnico portugués venía de cosechar otro mal resultado ante un rival directo, la derrota por 3-1 ante el Liverpool, y este último tropiezo le ha costado el puesto tras dos temporadas y media al frente del conjunto inglés.

Punto y final a la etapa de Mourinho en Old Trafford. El entrenador luso no ha podido levantar el ánimo de un equipo en decadencia desde el final de la temporada pasada y tras los malos resultados, las polémicas con pesos pesados del vestuario y las críticas a la directiva por la ausencia de refuerzos, el club ha decidido prescindir de sus servicios mediante un comunicado.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC