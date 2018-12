Santiago Solari se deshace en elogios hacia Isco antes de las semifinales del Mundial de Clubes

El técnico reconoce la importancia del torneo por ser ante campeones

Respecto a la destitución de Mourinho, se muestra tranquilo con su puesto

Foto: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, ha remarcado que Isco Alarcón le "encanta" y que "la gran mayoría" de su plantilla está "trabajando al cien por cien" para conquistar el Mundial de Clubes, un torneo que ha negado que sea "menor", añadiendo que ese es "un punto de vista europeo" y que él le otorga "la máxima importancia" a la competición en Abu Dabi.

"Me encanta", contestó someramente Solari cuando se le preguntó si le gusta Isco. "Estamos concentrados en el partido de mañana y en que todos los jugadores estén metidos. Así los veo, a él y a todos los demás, trabajando con gran ilusión y entusiasmo. Cada uno de los jugadores puede ser determinante mañana para que pasemos a la final", abundó durante la rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Kashima Antlers.

El argentino subrayó que su "trabajo es que todos estén al máximo de sus posibilidades y que lo que no están lo consigan, tanto él (Isco) como el resto". "La gran mayoría del plantel está trabajando al cien por cien. Veo a los jugadores enfocados y felices y con mucha ilusión en este torneo en particular. Hemos viajado aquí con una alegría especial", garantizó.

En este sentido, aclaró que le da "la máxima importancia" al Mundial de Clubes y opinó que "decir que es un torneo menor es un punto de vista europeo". "Para clasificarse para esta cita hay que hacer un camino muy arduo. Para llegar aquí el Madrid ha tenido que ganar la Champions otra vez, una gesta extraordinaria. Vamos a intentar revalidar el título", animó.

Para lograrlo, recordó que todos los equipos que compiten en Abu Dabi "son campeones de sus confederaciones". "Aquí no hay equipos improvisados, hay equipos que han batido a muchos equipos. Soy un fiel seguidor de este torneo, siempre me gustó. Cuando tenía 13 años me escapaba del colegio con mis amigos para ver la Intercontinental en un bar. Recuerdo al Milan, al Estrella Roja, al Sao Paulo... Este nuevo formato es más democrático, más bonito y más difícil. De ninguna manera subestimaría a ninguno de los rivales", avisó el técnico.

Tranquilo ante las especulaciones

El primero será el Kashima Antlers, un equipo que tiene "bastante más experiencia que hace dos años", cuando logró llevar hasta la prórroga la final ante el Real Madrid, que acabó imponiéndose por un marcador de 4-2.

"Entonces llegó a esta cita como invitado y ahora llega como campeón de su continente. El bloque de jugadores japoneses es el mismo y tiene tres o cuatro jugadores extranjeros de mucha calidad. Es un equipo rápido, dinámico, al que le gusta el fútbol directo y con delanteros veloces. Va a ser un digno rival y un partido muy bonito", pronosticó.

En otro orden de cosas, a Solari se le preguntó por la destitución de José Mourinho en el Manchester United y respondió que tiene "la máxima admiración y respeto" por todos sus colegas", y "aún más" por los exentrenadores del club blanco.

"No solamente por los que dirigen a nivel profesional, también por todos aquellos en categoría amateur, gente anónima que hacen un trabajo excepcional. Con más razón aún los que han sido parte de este club. ¿Cómo podría inquietarme que haya ríos de especulaciones sobre el Real Madrid? Sucede cada día y me parece parte de la normalidad", concluyó sobre una posible vuelta del portugués al Real Madrid.