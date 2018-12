El Barcelona acelera en su pulso por fichar a Adrien Rabiot ante la amenaza de una puja por el jugador

Quiere salir este mismo invierno y el Barça podría ficharlo por 10 millones

El PSG va a intentar renovarle hasta que termine contrato en junio

Su madre podría consultar con otros clubes para aumentar su ficha

Foto: Reuters.

El FC Barcelona está muy cerca de cerrar el fichaje de Adrien Rabiot. El rechazo del jugador a renovar con el PSG y las amenazas de estos a dejarle en el ostracismo lo que resta de temporada hasta que termine contrato en junio, han acelerado una operación que, según Le Parisien, ya estaría finiquitada en Can Barça. La llegada del mercado invernal puede ayudar a que los azulgranas dejen algo de dinero en las arcas parisinas, pero desde la directiva de Bartomeu se teme que el mediocentro se convierta en una puja entre los grandes de Europa.

En la ciudad condal se han lanzado a por Rabiot. Aunque el conjunto culé no lo reconozca oficialmente puesto que sigue perteneciendo al PSG y no quiere reanimar conflictos pasados, desde varios medios apuntan a que algunos directivos ya han abierto sus puertas al galo. El mediocentro, de 23 años, ya fue pretendido el pasado verano pero la negativa de los parisinos impidió todo acuerdo con el jugador. Ahora, con él reconociendo que no quiere renovar y a poco más de seis meses para la finalización de su contrato, su llegada en invierno es mucho más posible.

El club español, que habría llegado a un acuerdo con el jugador, considera que podría hacer una oferta razonable al PSG a partir del 1 de enero, cuando el francés sea libre para negociar con cualquier club. Una cantidad cercana a los 10 millones es lo que se viene manejando desde hace tiempo y por la que los de Al-Khelaifi dejarían salir a Rabiot para así sacar algo de tajada por sus derechos antes de que se vaya gratis en junio.

Sin embargo, los parisinos no tiran la toalla respecto a su renovación e intentarán más ofensivas durante todo el tiempo que el mediocentro pase en su disciplina. Por ello le habrían amenazado con tenerle en la grada o en el banquillo, pero este gesto habría lanzado al jugador para decidir que su salida sea inminente.

Así, si todo sigue según lo pactado, Rabiot podrá hacer oficial su deseo de irse al Barcelona en enero y los culés pagarán la cifra alrededor de 10 millones para hacerse con él. Sin embargo, en la directiva blaugrana temen que la madre del futbolista, también es su agente, quiera sacar todo el partido de su hijo y se pasee por los grandes de Europa para aumentar su ficha. La Juventus puede ser uno de los más interesados en sus servicios y eso haría peligrar mucho la apuesta del Barça que no quiere entrar en una puja por un Rabiot que lleva mucho tiempo en su órbita.