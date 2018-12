El Panathinaikos despide a Xavi Pascual tras su abultada derrota contra el Real Madrid

Xavi Pascual firmó con los griegos en 2016 y ha sumado una liga y una copa

El mal momento de forma en Euroliga (6-7) ha acabado por decidir al dueño

Foto: EFE.

El Panathinaikos ha decidido prescindir de los servicios de Xavi Pascual. El técnico español, que llegó en 2016, no pasaba por su mejor momento de forma y el 6-7 cosechado en Euroliga junto a la última derrota ante el Real Madrid han acabado decidiendo ante el siempre polémico Dimitrios Giannakopoulos.

Xaxi Pascual ha llegado al final de su segunda etapa desde que dio el salto a los banquillos profesionales. El entrenador de Gavá asumía su tercera temporada como primer responsable del Panathinaikos, pero tras anunciar el propietario del club cambios por la irregular temporada, este mismo jueves, el español no ha dirigido la sesión preparatoria de cara al encuentro contra el Armani Milán.

Aunque todavía no hay un relevo claro en su puesto, según ESPN, el elegido sería Rick Pitino, ex New York Knicks, Boston Celtics y actual seleccionador de Puerto Rico. Mientras tanto, el PAO ha colocado a Giorgios Vovoras como interino para dirigir los próximos partidos, junto a Fragiskos Alvertis y los asistentes que tenía Pascual, según ha informado el periodista griego George Zakkas.

Pascual llegó al conjunto heleno tras acabar su etapa con el Barcelona con el que había conseguido ser el técnico más joven en ganar una Euroliga. En 2016 Xavi Pascual firmó con el Panathinaikos, club con el que ha conseguido una liga y una copa griega, ambas en 2017.

Esta temporada, pese a estar imbatido en el campeonato nacional, llevaba un mal 6-7 en Euroliga que le ha acabado condenando. La última derrota contra el Real Madrid y las tres anteriores que solo se pararon con una victoria ante el débil Darussafaka habían puesto muchos rumores sobre su continuidad, algo que no ha soportado el difícil carácter de Giannakopoulos.