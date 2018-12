Ramos: "Llevamos cinco años sin Mou y lo hemos ganado todo"

El capitán blanco asegura que hay que tener respeto a Solari

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que los jugadores no deciden los que serán entrenadores del club pero mostró su sorpresa porque se hable del portugués José Mourinho como candidato al banquillo, al afirmar que llevan cinco años sin él y lo han "ganado todo".

"No soy nadie para decidir qué entrenador viene o no, los capitanes no decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid. Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de él porque es un personaje que os da muchísimo", dijo a la prensa en vísperas de la final del Mundial de Clubes.

"Lo hemos ganado todo y hay que tener respeto a los entrenadores que tenemos. Seguiremos hablando de Mou pero yo no voy a entrar en ese juego", añadió.

Además, Ramos aclaró que su implicación es la misma con un técnico de mano dura que uno más permisivo con los jugadores. "Cuando hablé de entrenadores y de respeto, no fue definido al fútbol, es en la vida en general. Cuando uno llega hay que ganarse el respeto demostrando y no imponiendo", respondió cuando fue preguntado por unas palabras suyas sobre Antonio Conte.

"A lo largo de mi carrera he tenido muchísimos entrenadores y nunca te niegas a hacer nada. Trabajas más, te sacrificas, pero el Real Madrid ha tenido todo tipo de entrenadores, hay etapas que se abren y se cierran, no podemos estar dando vueltas toda la vida a lo mismo. Yo no tengo problemas en trabajar más y soy el primero en meter el pie en el fango", sentenció.