El Real Madrid no necesita a Mourinho: catorce títulos en el segundo lustro más exitoso de su historia

El Real Madrid ha ganado catorce títulos en el lustro que va del 2014-2018

Zidane ha sido el técnico más exitoso con nueve títulos de trece intentos

Mourinho ganó tres títulos (Liga, Copa y Supercopa) en sus tres años en Madrid

Jose Mourinho y Zinedine Zidane, en 2011. Imagen: Getty

Mucho se está hablando en las últimas semanas de la vuelta de Jose Mourinho al Real Madrid, más aún con la reciente destitución del portugués del banquillo del Manchester United. La actual situación deportiva del Real Madrid no invita al optimismo y algunos medios empezaron a deslizar la llegada de Mou cinco años después de su primera y única etapa.

Sergio Ramos, en la rueda de prensa previa al encuentro de semifinales del Mundial entre Real Madrid y Kashima Antlers, mostró su sorpresa al hablar de Mourinho cuando el club blanco ha ganado catorce títulos (en el lustro que comprende del 2014 al 2018) sin su presencia. "Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de él porque es un personaje que os da muchísimo", recalcó.

El Real Madrid, pese a que la actual situación deportiva no es la ideal (marcha de Cristiano, destitución de Lopetegui, varios ridículos en LaLiga, falta de gol, etc.), es cierto que vive la etapa más exitosa de su historia. Bueno, la segunda si tenemos en cuenta el lustro que va de 1955 a 1959, donde el club ganó cinco Copas de Europa seguidas además de dos campeonatos ligueros. En esa época no existían ni las Supercopa de Europa y España ni el Mundial de Cubes.

De los catorce títulos que ha conquistado el Real Madrid en los últimos cinco años, destacan las cuatro Champions League (2014, 2016, 2017 y 2018), una Liga (2017) y una Copa del Rey (2014). Además, se han ganado cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

El entrenador más exitoso de este último lustro ha sido Zinedine Zidane, con nueve títulos (tres Champions, una Liga, dos Mundiales, dos Supercopas de Europa y una de España), por los cuatro de Carlo Ancelotti (una Champions, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial) y uno de Santiago Solari (Mundial de Clubes). El Real Madrid, a base de títulos, ha demostrado con hechos en este tiempo que no necesita a un entrenador de mano dura y sí uno que sepa transmitir y convencer a sus jugadores a través del mensaje.