El Atlético de Madrid consigue retener a Lucas Hernández en el mercado de invierno

Habrá diálogo Atlético-Bayern a finales del mes de enero

Los bávaros no quieren problemas con los rojiblancos

En el Metropolitano no se plantean la salida del jugador

Foto: Reuters.

La Navidad ha traído al Atlético de Madrid una buena noticia en cuanto a su plantilla: Lucas Hernández, a pesar de los rumores que le vinculaban al Bayern, se quedará en la entidad rojiblanca y no fichará por los alemanes en este mercado de invierno.

Según informa As, un diálogo a cuatro bandas entre Andrea Berta (director deportivo del Atlético), Miguel Ángel Gil Marín (consejero delegado), Uli Hoeness (presidente del Bayern) y Karl-Heinz Rummenigge (director general) ha provocado que esta el posible pago de la cláusula de Lucas no se haga en este mercado invernal.

Los clubes se han emplazado a conversar a finales de enero, aunque hay varias cosas claras: que el quiere al jugador, pero no desea un enfrentamiento con el Atlético, que no está dispuesto a pagar la cláusula sin diálogo previo y que los rojiblancos no aceptan la marcha del francés, todo lo contrario.

La intención en el Metropolitano es renovar el contrato de uno de los jugadores más revalorizados tras el Mundial de Rusia. El campeón del mundo con Francia no se ha pronunciado, pero las informaciones filtradas hablaban acerca de una oferta muy potente del Bayern, que le doblaría el sueldo (hasta los ocho millones de euros anuales) y le prometería ser el líder de su nueva defensa. Todo queda, por el momento, congelado.