¿El adiós al mejor tenista de la historia? Federer no confirma si seguirá en activo en 2020

Federer deja abierta la posibilidad de terminar su carrera en 2019

Imagen: Reuters

El mejor tenista de todos los tiempos, Roger Federer, ha realizado unas declaraciones acerca de su posible retirada de los circuitos. El suizo, de 37 años, no confirma si seguirá en activo en 2020, lo que deja abierta la posibilidad de terminar su carrera en 2019.

Así lo ha expresado Federer en una entrevista al medio suizo SRF. "Ahora tengo una idea de la planificación del 2019, aunque todavía no estoy seguro de qué sucederá exactamente esta primavera con la hierba, la tierra batida y la pista dura. Estoy en una discusión continua con el equipo y ya veremos si va a haber otro año más o no".

No es la primera vez que le preguntan al bueno de Federer por esta cuestión. En febrero, en una entrevista para la CNN, el suizo ya habló de esta posibilidad. "Nunca me aburriré así que estoy deseando mi retirada. Tengo un gran grupo de amigos, mi mujer, mis padres... Así que sé que siempre estaré bien y en casa cuando me retire".

Sobre sus posibilidades en el Open de Australia, Federer no se coloca el cartel de favorito en absoluto. "Creo que a mi edad la gente es muy consciente de que si puedo hacer algo extraordinario sería increíble".

En estos momentos, Federer es el tenista que posee más títulos de Grand Slam, con un total de 20 (seis Open de Australia, un Roland Garros, ocho Wimbledon y cinco Open USA). En segunda posición está Rafa Nadal, con 17 grandes.