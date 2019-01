El Chelsea ficha a Christian Pulisic, el primer gran traspaso de 2019, por 64 millones de euros

El estadounidense se convierte así en el primer gran movimiento del año

El Chelsea le deja cedido hasta final de temporada en el Borussia Dortmund

Foto: Getty.

El Chelsea ha fichado al extremo estadounidense Christian Pulisic por 64 millones de euros y, aunque es una operación de "efecto inmediato", le deja cedido en el Borussia Dortmund hasta final de temporada, después de que el club alemán no consiguiera llegar a un acuerdo con el jugador para renovar su contrato, que terminaba en junio de 2019.

"Es un privilegio fichar por un club legendario y espero trabajar duro y contribuir al equipo y sus grandes jugadores. Estoy desenado trabajar con Mauricio Sarri y su equipo técnico", comentó Pulisic en una carta de despedida del club alemán, donde ha sido "un honor y un sueño" jugar desde que llegó al equipo con 16 años.

El Chelsea pagará "64 millones de euros" por Pulisic, según ha informado el propio Borussia Dortmund en su web, pero los alemanes no tendrán que abonar ningún precio por estos seis meses de cesión. "Siempre fue el sueño de Christian jugar en la Premier League. Eso ciertamente tiene que ver con su origen estadounidense y, como resultado, no pudimos extender su contrato", afirmó el director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, sobre el no acuerdo para negociar un nuevo contrato como una de las razones para aceptar una oferta "extremadamente lucrativa".

"Estoy seguro de que en los próximos meses hará (Pulisic) todo lo que esté a su alcance para aportar al equipo y lograr sus objetivos deportivos con sus compañeros del Borussia Dortmund", agregó Zorc.

La directora del Chelsea, Marina Granovskaia, confesó que están "encantados" de haber fichado a "uno de los jugadores jóvenes más buscados de Europa". "Christian ha demostrado su calidad durante su período en Alemania y con solo 20 años tiene el potencial de convertirse en un jugador importante del Chelsea durante muchos años. Esperamos darle la bienvenida a Stamford Bridge en verano y le deseamos a él y al Dortmund todo el éxito durante el resto de la temporada", concluyó.