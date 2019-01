Santiago Solari cierra las puertas de salida del Real Madrid a Isco y Keylor Navas

Confía en retener a ambos para afrontar el segundo tramo de la temporada

En cuanto a las llegadas, manifiesta que no le corresponde hablar a él

El rosarino se fija el triplete como objetivo para un 2019 único y ambicioso

Foto: EFE.

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, no tiene "novedades" que comentar del mercado de fichajes, en llegadas ni en salidas, aseguró que no le corresponde "hablar de la estrategia de fichajes del club" y dejó claro que Isco Alarcón "tiene que seguir dando alegrías" al madridismo.

"No tengo novedades para comentarles al respecto", respondió Solari la primera ocasión en la que fue preguntado por fichajes en su comparecencia ante los medios. "No me corresponde hablar de la estrategia de fichajes del club, pertenece a la esfera privada", acabó diciendo.

Entre medias dejó ver que las puertas de club están cerradas para la salida de jugadores como Isco o el costarricense Keylor Navas, tras cambiar sus roles con Solari al mando.

"Todos tienen que estar metidos y comprometidos, trabajando con ilusión y alegría, como lo están haciendo porque todos son fundamentales si queremos ganar tres competiciones. Isco es un grandísimo futbolista que nos ha dado grandes alegrías y nos las tiene que seguir dando", manifestó.

Solari defendió que sus jugadores están "muy contentos desde hace tiempo" y más aún tras cerrar 2018 conquistando el Mundial de Clubes en Abu Dabi. Intentó desviar su mensaje hacia lo deportivo.

"No me planteo ninguna hipótesis, estamos trabajando todos juntos, implicados en el partido ante el Villarreal. Todos los jugadores son parte de la plantilla y no considero para nada ninguna otra hipótesis", sentenció.

Deseos para 2019

Además, el técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje ambicioso en su primera comparecencia de 2019, marcando el triplete como objetivo, "sin miedo a nada" y encarando "con ilusión" la pelea por la Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey.

"El fútbol es competición y día a día, la ilusión que uno genere. Cada equipo puede hablar de los jugadores que tiene, le faltan o le sobran pero lo bonito de cada competición es que se renueva cada partido y es una oportunidad para demostrar que uno está preparado para encarar todos los compromisos", reflexionó.

"La competición está abierta a la magia y a lo que uno le ponga compitiendo, sin miedo a nada, con ilusión a por la Liga, la Copa del Rey y la Champions. Vamos a por las tres", añadió.

Para ello, destacó el técnico argentino que es "importante que todos los jugadores estén metidos, alegres e ilusionados para afrontar a la vez todas las competiciones". Y señaló que los éxitos llegarán si encaran cada torneo con "la máxima humildad, compromiso e ilusión".

Lamentó la ausencia por lesión en el inicio de año de Marcos Llorente, por un problema muscular, e informó que el central canterano Javi Sánchez también está en la enfermería.

Centrado en la visita al Villarreal, Solari reconoció que le ha llegado como advertencia datos de los primeros partidos del Real Madrid en cada año. Las tres últimas veces que lo hizo a domicilio no ganó.

"Me han pasado alguna estadística que intentaremos cambiar con un partido muy serio, con compromiso e ilusión. Hay que volver con energía al primer partido de año. Es una fecha difícil pero la competición no para por las fiestas. Estamos en igualdad de condiciones todos, tenemos este partido pendiente e intentaremos sacar lo mejor", afirmó.

"Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que tengamos ritmo tras el parón y que lo transformemos en energía, agresividad defensiva y ofensiva. El Villarreal busca salir de la dinámica en la que está, cambió hace poco de entrenador y su casa siempre es un campo muy complicado", agregó.

La llegada de Luis García Plaza al banquillo del Villarreal cambiará la cara de su rival, según Solari. "El cambio de entrenador es muy reciente y eso acarrea un cambio de estilo, de sistema. Acaba de llegar, así que veremos al mismo equipo pero con otras características".