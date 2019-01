Amarillo

Foto: Reuters.

2019. Otro año y olé. Todo lo nuevo estimula y genera curiosidad. ¿Cómo será 2019? "Lo más importante, si se quiere ser feliz, es no perder el sentido del humor". El humor es una facultad del corazón. Deportivamente, 2018 ha sido un año formidable. "El deporte nos hace mejores"(Alejandro Blanco). Ya lo creo. Nos enseña a ganar y a perder sin lazos amarillos, sin chalecos amarillos.

"El deporte es unión y amistad" (Juan Antonio Samaranch, aquel catalán/ español, aquel español/catalán casi tan universal como Picasso. ¿Qué hay que pedirle a 2019 para que no decaiga el buen humor en el deporte? Unidad y fe, y que los "demócratas de verdad" acaben de una vez por todas con la infecciosa fiebre amarilla de los lazos amarillos. Fraga lo dijo así: hay dos clases de demócratas: los que aman desinteresadamente España y los que se aprovechan interesadamente de España (los lazos amarillos).

REAL MADRID

¿Cuántos turistas extranjeros visitan anualmente el museo de trofeos del Real Madrid. No lo sé, pero me gustaría saberlo. Muchos, miles. "El Prado del fútbol es el Real Madrid". De Madrid al cielo, que se dice, y del Real Madrid al cielo de la Champions. La Champions, en efecto, es la sala de conciertos del Real Madrid. La ilusión de sus jugadores, ilusión prioritaria de este 2019, tan bebé todavía, es la Champions número 14. De todos modos, cuidado con la Juventus y el Liverpool, no es que sean equipos mejores, es que hacen un fútbol atractivamente brioso, veloz y agresivo. Solari: usted no es el equipo, ningún entrenador es el equipo, pero la psicología del equipo (fe, seguridad, gozo, ánimo, coraje, cojones) es el trabajo psicológico del entrenador.

VIVITO

CR7: 33 años, la edad de Jesucristo. 33 años es una edad preciosa para todo: no se es adolescente, no se es viejo. Sigo añorando a CR7. Su olfato y ambición de gol enamoran. Se lo oí a una señora, de unos treinta años y guapa, en el Bernabéu. "Yo me enamoro de todo lo que me da placer, y los goles de Cristiano me enajenan". Dijo, sí, enajenan. Escribe un contable que CR7 hacía 50 goles o más por temporada desde hace siete u ocho años ; en la actual, sólo ha hecho 49. No es mala "añada" de todos modo, 49 goles.

PAPAS

El Papa Francisco, el papa Pedro Sánchez y el papa Nadal. Dice el Santo Padre que la Iglesias no debe convertirse en un mueso, y que la familia humana se fundamenta en las madres. Cada día, ciertamente, por eso de la paridad, la mujer trabaja más fuera de casa, es menos hogareña. El papa Pedro Sánchez, conscientemente, dado que la política para él es descarado y desvergonzado "yo, yo y yo" (su lema: yo, la Moncloa y Falcon), si no cambia, hará de la unidad de España otro "museo" ("¡ah, aquella España de todos unidos por la unidad!", lloraremos. El papa Rafa Nadal es ya, ay, él y sus lesiones. "He de cuidar mi cuerpo", dice, para agregar: "No, no ha llegado todavía mi momento". Su momento de "jubilarse". "Creo todavía en mi mente". La mente es el baúl de todo: de la voluntad, de la fe, de la constancia, del trabajo