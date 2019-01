David Alaba elogia a Lucas Hernández y le abre las puertas del Bayern de Múnich

Confirma el interés del Bayern por él ya que es "un buen jugador"

No descarta cambiar su posición para ser compatible con el galo

Foto: Reuters.

El futuro de Lucas Hernández en el Atlético de Madrid sigue siendo inquietante. Pese a que los rumores sobre que el Bayern de Múnich iba a pagar su cláusula de rescisión este mes de enero parecen haberse diluido, el interés de los germanos es real y el último en hablar sobre su posible incorporación ha sido David Alaba, con quien compartiría defensa en el gigante bávaro.

"Ciertamente es un buen jugador, de lo contrario el Bayern no estaría interesado en él. Seguro que sería capaz de ayudarnos. Sé que me funciona muy bien en el lado izquierdo. En este momento, no estoy preocupado por cambiar a la posición del medio campo", ha dicho el austriaco a Sport Bild en una entrevista que levanta los rumores.

Alaba, más polivalente que Lucas, quien se desempeña en el lateral izquierdo y como central, sugiere de esta forma que no le importaría pasar al centro del campo para así ser compatible con el francés. Estas palabras se unen a las de Rummenigge quien ante las primeras noticias sobre el interés no quiso confirmarlo, pero tampoco desmentirlo.

Durante los últimos días han aparecido informaciones que dejaban a Lucas por ahora en el Atlético de Madrid, pero durante el verano el Bayern ya ha avisado que hará un importante desembolso para revolucionar todo su vestuario y volver a aspirar a conquistar Alemania y Europa. Lucas, podría ser una de sus piezas clave y Alaba ya le ha abierto las puertas.