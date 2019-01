El Reus también se parte en lo deportivo: la plantilla lanza un comunicado contra su entrenador

El técnico criticó el "acoso" de AFE antes del partido ante el Málaga

Los jugadores defienden al sindicato y siguen culpando a Joan Oliver

Foto: CF Reus.

Los futbolistas del CF Reus Deportiu de LaLiga 123 han manifestado este lunes que no se sienten "acosados" por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), sindicato de futbolistas, como así lo manifestó su entrenador, Xavi Bartolo, tras ganar su equipo en Málaga (0-3) pese a la mala situación actual y los impagos a los futbolistas.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

En un comunicado conjunto, emitido por la AFE, los jugadores del Reus niegan estar acosados por el sindicato y que las reuniones que mantienen para intentar solucionar la delicada situación actual no afectan a su rendimiento deportivo, y se escudan en la importante victoria a domicilio de esta jornada contra el Málaga CF.

"No compartimos ni estamos de acuerdo con las declaraciones realizadas por nuestro entrenador, Xavi Bartolo, tras el partido que disputamos en Málaga. Nos parece sorprendente que nuestro entrenador nos critique después de ganar 0-3, pues rara vez se verá a un equipo competir sólo con 12 fichas y con su técnico en contra", apuntan.

En contra de las palabras de Bartolo, que aseguró tras la victoria que les había sido imposible preparar bien el partido por el acoso de la AFE, después de que la RFEF se negara a suspenderlo, la plantilla manifestó que su realidad dista de la del técnico.

"En ningún momento nos hemos sentido acosados, como manifestó nuestro entrenador, por la AFE, el sindicato que nos representa. El pasado domingo, antes del partido, el vicepresidente de AFE estuvo en nuestro hotel de concentración para interesarse por nuestra situación, y nada más, por ser consciente de la delicada situación que atravesamos", esgrimen.

"Aunque los futbolistas no compartamos decisiones y opiniones de nuestro entrenador, nunca lo hemos manifestado públicamente, como él sí ha hecho con nosotros. No es cierto que AFE esté interfiriendo en la preparación de nuestros partidos, ya que las reuniones que hemos mantenido con sus representantes, no han perjudicado nuestra actividad diaria", argumentan.

Los jugadores del Reus, los que quedan con ficha profesional, entienden que lo normal tras estar meses sin cobrar y afrontar un futuro incierto es tener una "comunicación constante y fluida" con la AFE, el sindicato que "desde el primer día" ha estado "cerca" de ellos.

"Lo que ha caracterizado siempre a esta plantilla ha sido nuestra unión inquebrantable para afrontar una situación tan complicada, una unión que se mantiene inalterable. Aunque la situación, como es de sobra conocido, no es la mejor, continuaremos defendiendo esta camiseta con la misma profesionalidad que el primer día", expresan.

Por último, el colectivo de futbolistas del Reus entiende que "el único y gran responsable" de esta situación es el máximo accionista y propietario del club, Joan Oliver.