El Real Madrid se fija en Militao para rejuvenecer su defensa

La cláusula del central del Oporto es de 50 millones de euros

Reúne las condiciones que tuvo Pepe en su juventud

Militao celebra un gol con el Oporto. Foto: Getty.

El Real Madrid peina el mercado para vislumbrar soluciones a uno de los problemas de su plantilla: la falta de un central de garantías que cubra a Sergio Ramos y Raphael Varane al margen del 'multiusos' Nacho. Y, según Marca, se ha fijado especialmente en Éder Militao.

De acuerdo con esta información, el central brasileño del Oporto es uno de los posibles objetivos del Real Madrid, aunque no para invierno, sino para el mercado de verano. No se prevén más movimientos en la entidad blanca en enero, y el club portugués no dejaría marchar al jugador estando vivo en las cuatro competiciones (Liga, Champions, Copa y Copa de la Liga) que disputa.

A punto de cumplir 21 años y con una gran proyección, Militao llegó este verano al Oporto por tan solo cuatro millones de euros, pero su cláusula es de 50 millones de euros. El equipo luso, especialista en grandes ventas, no dejará marchar al defensa por una cantidad muy alejada de esta cifra.

A pesar de su juventud, el brasileño tardó tan solo tres jornadas de liga en hacerse con la titularidad y ya no la ha soltado. Acumula 13 partidos ligueros, cinco de Champions, tres de Copa y uno de Copa de la Liga en los que ha disputado todos los minutos y ha marcado dos goles.

Militao sería el último de la gran hornada de defensas que ha dado el equipo luso en los últimos años. Sin ir más lejos, este verano Diego Dalot y Ricardo Pereira se marcharon rumbo a la Premier (a Manchester United y Leicester) tras cuajar un buen año con los 'Dragones'.

Rápido, poderoso físicamente y con habilidad para el juego aéreo, Militao podría recoger el testigo de un Pepe que, precisamente, este martes regresó al Oporto después de que, hace 11 años, se marcharse al Real Madrid. El joven defensa brasileño podría seguir los pasos de un jugador que ahora oposita a arrebatarle el puesto.