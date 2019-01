Más de la mitad de los equipos de LaLiga se han manifestado en contra del VAR

El funcionamiento del VAR, el principal problema a resolver para los entrenadores

El Getafe es el equipo que más ha sido perjudicado por el VAR

Real Madrid y Barcelona ya se han manifestado contra el VAR

Este fin de semana arranca la última jornada de la primera vuelta en LaLiga Santander. Una competición que esta temporada ha tenido un invitado sorpresa, el VAR. Por el momento, el videoarbitraje ni contenta ni enfada a todos los clubes de Primera División, aunque en realidad ha causado más quejas que aplausos en los entrenadores de los equipos de LaLiga. El VAR influyó en 41 decisiones y chequeó 1.420 incidentes en estas doce primeras jornadas de LaLiga

Por el momento, el técnico que más se ha quejado del VAR es José Luis Mendilibar, técnico del Eibar. Tras el partido ante el Espanyol, el vasco 'explotó': "Pensábamos que el VAR iba a ser la bomba, que nos iba a solucionar todos los problemas, pero para nada. Alguno tendrá interés en todo esto. El primer gol viene de un córner que es saque de puerta. Imagino que en el penalti habrá interpretaciones. Pero el reglamento es el mismo. Si es falta en el centro del campo es también penalti". Ante el Girona, más de lo mismo. "El VAR ha sido un circo. Estar dos minutos mirando si es gol o no. Eso no es fútbol", expresó Mendilibar.

Posiblemente, el técnico más perjudicado por el VAR en estas primeras 18 jornadas de LaLiga ha sido José Bordalás, entrenador del Getafe. En el partido ante el Athletic, el árbitro no señaló un claro agarrón de Íñigo Martínez sobre Mata, con el tiempo ya cumplido. "Me han comentado que en la última jugada ha habido un penalti claro a Mata. No sé por qué el VAR no concedió el penalti", declaró. Ante el Barcelona, el Getafe sufrió al VAR y Bordalás 'estalló' en rueda de prensa: "La he visto repetida y es un gol totalmente legal. Todo cambia, quizá hubiéramos tenido espacios. Siempre he defendido el VAR, pero no está funcionando bien".

El Real Madrid también se vio perjudicado en la jugada de la anterior jornada que protagonizaron Vinicius y Rulli, en la que se tuvo que pitar penalti por falta del portero sobre el delantero. "Es la intención que existe con el VAR y la tecnología, si no pierde toda su razón del ser. Todos somos humanos y fallamos, pero si uno tiene la posibilidad de repasar la evidencia y falla, es difícil de comprender", criticó Santiago Solari en rueda de prensa.

Butragueño, director de Relaciones Institucionales, fue más crítico con la utilidad del sistema: "No sé si se ha consultado con el VAR. El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Creemos que no se ha consultado. Es la jugada crítica. El giro del partido habría sido para nosotros desde el punto de vista emocional. La jugada del penalti entendemos que es muy clara y para eso está el VAR. El árbitro no tiene por qué tener la posición perfecta para evaluar la jugada. El VAR se ha puesto para resolver estas jugadas. Nos da la sensación de que no se ha consultado el VAR. ¿Entonces para qué está?", agregó.

Luis García, entrenador del Villarreal, se quejó por un penalti no señalado sobre Bacca en el pasado encuentro de Copa frente al Espanyol. "Ha sido penalti claro y nos están creando muchas dudas con el VAR. En China no pasaban ni una. Estoy a favor del VAR, pero si me dicen que es tan claro no lo entiendo. Todos estamos a favor, pero nos generan una serie de incertidumbres que no sabemos. Si hoy es un penalti claro ¿por qué no lo dice? El VAR está para ayudar al árbitro. Se ha montado el número con el Madrid, pero nos pasa a todos. Por A o por B se tenía que haber pitado".

En el partido entre Eibar y Valencia, Marcelino García Toral se mostró algo crítico con el funcionamiento del videoarbitraje: "Desde mi punto de vista es evidente que no lo tienen claro, no hay una uniformidad de criterio. Es evidente. Antes eran penalti las manos que estaban seperadas del cuerpo e iban a gol. Este es el primer penalti por mano que pita el VAR viniendo de un centro lateral. Ellos deciden y nosotros a aceptarlo. Hay más justicia con el VAR pero sería bueno clarificar qué se entienede por mano para que entre el VAR y qué no. El del Atlético iba portería y fue penalti, el nuestro no, luego un centro lejanísimo fue penalti. Sería bueno que nos dijesen en esta situación es penalti y en esta no, en otros países sí que se ha hecho así", declaró el asturiano.

Otro de los equipos que más se ha visto perjudicado por el VAR ha sido el Huesca. En el partido ante el Levante, el colegiado favoreció claramente al equipo granota. "Voy a decir lo que nosotros hemos visto. Cuarto árbitro, linier y yo. El línea levanta la bandera, se escucha un silbato y el equipo se queda parado. La jugada sigue y hay gol. Se ha parado y mis jugadores se han parado porque la bandera estaba levantada y se ha escuchado un silbato. Mis jugadores no han seguido la jugada porque el árbitro ha pitado. Tengo claro que si no me han echado es por algo. En cualquier otra situación me hubieran echado", confesó Francisco Rodríguez tras el choque.

Sergio González, entrenador del Valladolid, cargó contra el VAR tras el encuentro ante el Atlético de Madrid, que terminó con victoria rojiblanca por 2-3. "Tengo muchas ganas de que alguien me explique cuál es el criterio para revisar una jugada sí y otra no. Me queda una sensación rara con el VAR. No sabes cuándo manda el que está en el campo y cuándo el que está arriba".

Pellegrino, entrenador del Leganés, tampoco está de acuerdo con el uso que se hace del VAR. "Que yo recuerde desde la jornada 1, jugadas del VAR, errores y jugadas polémicas las ha habido. A mí me gustaría que se trataran igual las acciones del Huesca, del Villarreal, del Leganés, del Barcelona, la del Athletic, la del Celta Ahora parece que es una situación de interpretación en un partido del Real Madrid. Como entrenador creo que a todas las jugadas se les debe dar la misma importancia. Desde la jornada 1 hay jugadas que tienen preponderancia en un resultado", comentó.

Machín, Setién y Valverde

Machín, técnico sevillista, también se quejó de la 'justicia' que imparte el VAR. "Llevamos cuatro jornadas que las decisiones más erróneas las hemos sufrido nosotros. Estamos en un proceso de prueba con la mala fortuna de que hemos sido el conejillo de indias. Podríamos estar mejor en Liga pero vamos a intentar poner todo para no depender de esos aciertos y errores del VAR. Es difícil arbitrar, lo que no pensábamos es que fuera tan difícil chequear las acciones en el VAR", confesó.

Quique Setién fue el primer entrenador en mostrarse algo crítico con el VAR. El santanderino no esperó y en la primera jornada se expresó de la siguiente manera: "El árbitro no está por el diálogo. Seguro que ha interpretado que no había que considerarlo. Igual yo también soy partidista pero me gustaría que viera la acción en la televisión, hay contacto evidente, no hay intención de jugar y es como mínimo revisable. Ya que lo tenemos ahí, que lo hubiera visto", declaró.

Ernesto Valverde cuestionó el VAR tras la roja que sufrió Lenglet durante el Barcelona-Sevilla. "El VAR tiene partes en las que me gusta y hay otra parte en la que no lo veo tan claro. Por ejemplo, qué importancia tiene la jugada de la expulsión de Lenglet, para que el árbitro recurra al VAR, que no tiene una falta al borde del área, que también es trascendente. Contra la Real nos marcaron en una falta en la frontal pero el VAR no dijo nada. Este sistema está para las polémicas gordas de un fuera de juego, pero hay otras cosas en las que no lo veo muy claro. Aun así hace justicia en muchas jugadas", explicó.