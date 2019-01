Mourinho saca pecho y carga contra Sir Alex Ferguson

Jose Mourinho nunca va a cambiar. El entrenador portugués fue despedido hace unas semanas como técnico del Manchester United y, tras unos días de descanso, ha vuelto por sus fueros atacando (sin nombrar) a toda una institución de los 'red devils', como Sir Alex Ferguson, para así poner en valor sus logros.

Mourinho dio una entrevista para el periódico portugués 'Correio da Manha', donde se defendió de sus dos años y medio vividos como técnico del Manchester United. Allí ganó tres títulos: Europa League, Carabao Cup y Community Shield.

"Soy un entrenador muy joven. He entrenado durante muchos años, pero no tengo 75 años, tengo 55. He ganado una competición europea en dos años, no en 20. He ganado una Copa inglesa en dos años, no en 20. He sido subcampeón de la Premier en seis meses, no en seis años. He llegado a mi segunda final de la FA Cup hace unos meses, no hace años", argumentó Mourinho.

En dicha entrevista zanjó los rumores que le colocaban como técnico del Benfica de cara a la próxima temporada. "No he recibido ninguna oferta, y si pasara, obviamente el presidente del Benfica y el club serían los primeros en saber mi decisión. Pero creo que hoy puedo decir que no tengo ninguna intención de volver a trabajar en Portugal», explicó. Estoy bien en este momento. Hoy no soy opción para el Benfica, nada más que eso", zanjó.