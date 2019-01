Tebas critica a Florentino tras la polémica por el VAR: "No procede que se queje al presidente de la Federación"

El dirigente del Real Madrid habría llamado a Luis Rubiales

El presidente de LaLiga defiende la actuación del VAR

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha criticado la supuesta llamada del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, para quejarse de la actuación del VAR en el partido del domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín (1-2), y ha asegurado que "no procede" y que ese no es "el camino adecuado".

"No procede. En caliente, después de un partido... Si no, el presidente de la Federación va a tener que tener el móvil operativo después de todos los partidos para atender a todos los presidentes que se quieran quejar. No es el camino, no es el adecuado", señaló en su llegada a los Premios DEX que otorga El Desmarque.

"(Los demás) Se quejan, pero no de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No creo que sea lo correcto lo del presidente del Real Madrid, esa queja por ese camino tan rápido", afirmó, comparándolo con el medio que utilizó el Levante, un comunicado, "más adecuado".

Por otra parte, el máximo mandatario de LaLiga defendió la implantación del videoarbitraje y sus resultados en la presente temporada. "Llevamos 170-180 partidos en lo que llevamos de temporada, y la valoración general es muy positiva. Cuando le toca a un club grande la polémica, se engrandece mucho más. Ya sabíamos que el VAR no iba a terminar con la polémica", apuntó.

"Lo importante es que ha traído más dosis de equidad y justicia a la competición y que la mayoría de las veces su actuación ha sido correcta. Esto es fútbol, de vez en cuando tiene que haber algún tipo de polémica y nada más", concluyó.