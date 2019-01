La guerra con el VAR devuelve al Real Madrid al aislamiento institucional en el fútbol español

Florentino renunciará a su puesto en la junta de la RFEF

La silla le fue ofrecida hace tan solo un mes por Rubiales

La relacion con la RFEF y LaLiga es de distanciamiento

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Foto: Reuters.

El Real Madrid está muy descontento con la actuación del VAR en la primera mitad de LaLiga. La polémica en los dos últimos partidos (Real Sociedad y Betis) ha llevado a su presidente, Florentino Pérez, a mantener a su club al margen de la actividad institucional del fútbol español, algo que se materializará con la renuncia del dirigente a entrar en la junta directiva de la Federación Española de Fútbol.

Según adelantó Jugones y confirma Marca, Florentino Pérez renunciará a su puesto de vocal, ofrecido por Luis Rubiales, su homólogo en la RFEF, hace tan solo un mes. Este rechazo oficializará su postura y la del club: la oposición a la manera en la que está funcionando el videoarbitraje, que consideran inadecuada y perjudicial para el Real Madrid.

En concreto, las dos razones de enfado en clave madridista son la acción en el Santiago Bernabéu en la que el VAR no consultó un posible penalti de Rulli a Vinicius (en esa ocasión, el club salió a la palestra con declaraciones críticas de Sergio Ramos y Emilio Butragueño) y otra en la que el videoarbitraje no valoró un posible fuera de juego de Canales en el 1-1 del Betis. Tampoco gustó en la cúpula blanca que se revisara el tanto de Luka Modric en una jugada aparentemente clara.

La percepción en Concha Espina es que, a pesar de la entrada del videoarbitraje, sigue estando por encima la arbitrariedad en las decisiones, ya que en el uso del VAR no existe todavía un criterio claro. También que, dentro de esta subjetividad, se ha dado una disparidad que ha perjudicado al equipo. Y, por eso, la reacción de Florentino Pérez como cabeza visible del club en las instituciones.

La decisión del presidente implica el aislamiento de la entidad en el fútbol español. Una situación que, aunque se podía haber aliviado con la entrada en la junta de la RFEF, se mantendrá tras varios años de desencuentros con la Federación por el descontento con el gremio arbitral y el CTA (Comité Técnico de Árbitros).

Con LaLiga la relación es también mala. De hecho, su presidente, Javier Tebas, criticó a Florentino Pérez este mismo lunes a colación del enfado blanco, que habría provocado una llamada del dirigente blanco a Luis Rubiales. Tebas aseguró que la actuación de Pérez no era la correcta: "No procede (...) no es el camino adecuado".

Los roces con LaLiga han sido más o menos constantes. El partido de Miami al que se opuso el Real Madrid, los horarios y ahora el VAR son algunos de los campos de guerra. Hace varios meses, Tebas llegó a admitir en Onda Cero que el club blanco le ha interpuesto "más de 10 demandas" y que la relación con Florentino "es más distante".