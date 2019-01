Solari: "Vinicius tiene mucho talento y lo demuestra cuando toca demostrarlo, en los partidos"

El entrenador blanco, sobre el VAR: "Confunde la discrecionalidad"

Asegura que afrontarán la Copa ante el Leganés sin pensar en rentas

Respecto a una posible salida de Isco: "Yo soy el entrenador"

Solari, en rueda de prensa. Foto: EFE.

El técnico del Real Madrid, Santiago Solari, ha alabado la figura de Vinicius Júnior, un futbolista con "mucho talento" que demuestra "cuando toca demostrarlo", aunque son los jugadores con más experiencia los que deben "sostener al equipo a lo largo de la temporada".

"(Vinicius) tiene mucho talento y lo demuestra cuando toca demostrarlo, en los partidos, ante la afición, como local y visitante, ante jugadores con experiencia y compartiendo campo con jugadores con experiencia. Lo de Vinicius es para ponerle en su justo valor, habiendo llegado este año con 17 años, tiene muchísimo mérito. Todos tenemos que cuidarlo porque no deja de tener 18 años y ser un chico recién llegado. El peso de la competición siempre recae sobre los jugadores con mayor experiencia, estas irrupciones de los jóvenes son bien recibidas", comentó Solari en la rueda de prensa previa al partido frente al Leganés de este miércoles.

El brasileño forma parte de ese grupo de futbolistas jóvenes que parecen gozar de más protagonismo con el entrenador argentino, porque aportan "vitalidad y frescura", aunque apoyados siempre en "la madurez de los jugadores con experiencia" y "con muchas batallas encima". "Ellos (los más jóvenes) pueden soltarse a partir del apoyo de todos los demás. El mérito y la base de su brillo depende también de lo que le aporten los jugadores de envergadura de este equipo", añadió.

"El otro día hubo chicos menores de 20 años que terminaron jugando en la cancha del Betis, pero sustentados sobre un Ramos, un Varane, un Modric, un Casemiro, que son los que tienen que sostener al equipo a lo largo de la temporada", afirmó Solari, a pesar de que ante el Betis terminaron sobre el césped siete futbolistas que han jugado en el Castilla.

El Real Madrid venció 3-0 en la ida ante el Leganés, pero afrontarán la vuelta "sin pensar en ninguna renta". "Lo afrontaremos como un partido nuevo, con la máxima seriedad, saliendo a ganarlo desde el primer minuto. Es un equipo muy serio y muy disciplinado, muy difícil de enfrentar y se hace muy fuerte de enfrentar", agregó el argentino sobre un exceso de confianza que les puede perjudicar.

Solari no confirmó si repetirá el mismo sistema con tres centrales ante el Leganés, pero parece que se trata de una decisión temporal. "Todos los partidos tienen su características y sus circunstancias por el rival y porque uno también tiene sus inconvenientes. Cada partido se presenta un escenario nuevo y por eso lo afrontamos así, con decisiones puntales para cada uno de ellos", señaló.

"Lo que confunde del VAR es la discrecionalidad"

Como ya ha repetido en alguna ocasión, el técnico del equipo madrileño expresó que el problema del VAR es no seguir un criterio común o la norma general. "Creo que lo que más confunde o nos confunde es la discrecionalidad", añadió, insistiendo en que no queda claro cuándo entra el VAR o cuándo no.

"Lo que siempre les comento es que no me compete a mi explicar la política de fichajes, la plantilla es la que tenemos, que es maravillosa, con jugadores jóvenes y jugadores con experiencia. Todos están comprometidos", explicó con contundencia, además de dejar claro que él es "el entrenador" y no habla de salidas refiriéndose a una posible venta de Isco.

El argentino confía en su plantilla y en los jugadores que vienen por debajo, por su "espíritu ganador" y el "compromiso que tienen con el club y la camiseta". "En un equipo que lleva tantos años representando a esta institución y ganando tantos títulos, esas ganas de enfrentar cada partido como el primero es muy bonito", añadió.

"Llorente, Kroos, Asensio y Courtois ya están trabajando en el campo, aunque no al ritmo del resto, esperamos tenerlos lo antes posible, como a Karim y al resto que están fuera en este momento", confirmó Solari, agregando que, con la lesión de Benzema hay "varios jugadores que pueden jugar ahí", de '9', aunque el "especialista" es el francés.